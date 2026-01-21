Desivý výsledok analýzy: Čo by sa stalo v prípade útoku USA na Kanadu? Jej armáda by vydržala iba TOĽKOTO dní

OTTAWA - Kanadská armáda si potichu kladie otázku, ktorú ešte donedávna nik nebral vážne. Čo ak by Spojené štáty vojensky zasiahli? Podľa informácií z prostredia vlády vznikol koncepčný model obrany, ktorý však nepočíta s klasickou vojnou.
Tichý dokument, vážna téma
Ozbrojené sily Kanady vypracovali teoretický scenár reakcie na prípadnú inváziu Spojených štátov amerických. Informoval o tom kanadský denník The Globe and Mail, na ktorý sa odvoláva agentúra AFP.
Dva nemenované vládne zdroje, oboznámené s obsahom armádneho dokumentu, zároveň zdôraznili, že reálny vojenský útok USA na Kanadu považujú za málo pravdepodobný. Samotná existencia takéhoto modelu však podľa nich odráža zmenenú bezpečnostnú realitu.
Dva dni do prelomenia obrany
Podľa informácií, ktoré denník získal, by americké jednotky dokázali prekonať kanadské pozície na súši aj na mori v priebehu približne dvoch dní. Kanada podľa hodnotenia autorov dokumentu nedisponuje dostatočnými kapacitami na to, aby viedla klasický ozbrojený odpor proti výrazne silnejšiemu susedovi.
Z tohto dôvodu by sa obrana krajiny opierala o inú stratégiu – dlhodobú povstaleckú kampaň. Tá by zahŕňala prepadové akcie a taktiku „udri a ustúp“, podobnú postupom, ktoré využívali povstalci v Afganistane najprv proti sovietskym a neskôr proti americkým silám.
Pomoc zvonka ako nutnosť
Kanadský scenár ráta aj s medzinárodným rozmerom. V prípade krajnej núdze by Ottawa pravdepodobne požiadala o vojenskú podporu Spojené kráľovstvo a Francúzsko, teda tradičných spojencov s historickými väzbami na Kanadu.
Denník však zároveň upozornil, že nejde o konkrétny operačný plán. Dokument má výlučne analytický charakter a slúži ako koncepčný rámec, nie ako návod na reálne vojenské operácie. Kanadská armáda sa k zverejneným informáciám bezprostredne nevyjadrila.
Trump a „51. štát“
Diskusia o možnej hrozbe sa neobjavila vo vzduchoprázdne. Americký prezident Donald Trump po svojom opätovnom zvolení v roku 2024 opakovane označoval Kanadu za potenciálny 51. štát Spojených štátov a tvrdil, že pripojenie by bolo pre Kanaďanov výhodné.
V noci na utorok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil digitálne upravený obrázok z Oválnej pracovne, na ktorom sa rozpráva so svetovými lídrami pred veľkou mapou zobrazujúcou Kanadu ako súčasť USA. Príspevok vyvolal v Kanade aj medzi spojencami rozpaky.