Biely dom pritvrdzuje: Trump sa nenechá odradiť od získania Grónska! Nevadia mu ani európski vojaci

WASHINGTON - Diplomatické rokovania sa skončili bez výsledku, no tlak sa stupňuje. Administratíva Spojených štátov dáva najavo, že ani prítomnosť európskych vojakov na strategickom území nezmení cieľ, ktorý prezident považuje za kľúčový pre bezpečnosť krajiny.
Stretnutie bez dohody, jasný signál z Washingtonu
Biely dom vo štvrtok potvrdil, že rokovanie amerických predstaviteľov so zástupcami Dánska a autonómneho územia na severe Atlantiku síce označuje za „produktívne“, no neprinieslo žiadny zásadný posun. Zároveň odkázal, že rozmiestnenie európskych síl v regióne nebude mať vplyv na postoj prezidenta Donalda Trumpa.
„Nemyslím si, že prítomnosť európskych jednotiek ovplyvňuje prezidentov rozhodovací proces ani jeho cieľ získať Grónsko,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavitt.
Európski vojaci na mieste, NATO plánuje viac
Európske krajiny vo štvrtok vyslali na Grónsko menší kontingent vojakov. Podľa Kodane ide o obmedzené nasadenie určené najmä na podporu príprav vojenských cvičení. Dánsko zároveň oznámilo, že pokračuje v plánoch na rozšírenú a dlhodobejšiu prítomnosť NATO s cieľom posilniť bezpečnosť ostrova.
Aj keď ide len o skromné rozmiestnenie síl, krok mal silný symbolický význam. Prišiel totiž deň po tom, ako trojstranné rokovania medzi USA, Dánskom a Grónskom skončili bez dohody.
Trump spochybňuje schopnosť Dánska chrániť ostrov
Po neúspešnom stretnutí prezident Trump opäť zopakoval tvrdenie, že na Dánsko sa nedá spoľahnúť, pokiaľ ide o ochranu Grónska pred možnou hrozbou zo strany Ruska alebo Číny.
Podľa neho je ostrov vďaka svojej strategickej polohe a bohatým nerastným surovinám kľúčový pre bezpečnostné záujmy Spojených štátov. Prezident zároveň nevylúčil ani použitie sily, ak by to bolo potrebné na jeho získanie.
Odmietnutie z Kodane aj z miestnej vlády
Dánsko aj grónske orgány však dlhodobo zdôrazňujú, že územie nie je na predaj. Vyjadrenia o možnom použití sily označujú za nezodpovedné a neakceptovateľné.
NATO myslí na Arktídu dlhodobo
Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen vo štvrtok v Kodani novinárom povedal, že konečný rozsah posilnenej prítomnosti NATO zatiaľ nie je stanovený.
„Je však jasné, že v roku 2026 budeme schopní plánovať väčšiu a trvalejšiu prítomnosť. Je to kľúčové, aby sme ukázali, že bezpečnosť v Arktíde nie je dôležitá len pre Dánske kráľovstvo, ale pre celé NATO,“ vyhlásil.