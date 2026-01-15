Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Trumpov nátlak zabral: Irán stopol 800 popráv demonštrantov

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt (Zdroj: X/@Karoline Leavitt)
TASR

WASHINGTON - Irán po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil 800 popráv demonštrantov zadržaných počas viac ako dva týždne trvajúcich protivládnych protestov, ktoré bezpečnostné zložky tvrdo potláčajú. Vo štvrtok to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, ktorá však upozornila, že vojenská intervencia USA v krajine je stále možnosťou. Informuje o tom agentúra AFP.

„Prezident sa dnes dozvedel, že 800 popráv, ktoré boli naplánované a mali sa uskutočniť včera, bolo pozastavených,“ uviedla hovorkyňa. Na stole sú však podľa nej aj naďalej všetky možnosti, pričom Trump varoval Teherán pred „vážnymi dôsledkami“, ak bude pokračovať zabíjanie demonštrantov.

V stredu Trump podľa vlastných slov dostal informáciu, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“. Vyjadril sa tak po tom, čo nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) oznámila, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali. Deň predtým vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.

