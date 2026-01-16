OSN vyzvala Irán, aby zastavil popravy a vyšetril úmrtia demonštrantov

NEW YORK - Organizácia Spojených národov vyzvala vo štvrtok Irán, aby zastavil všetky plánované popravy účastníkov masových protestov a nezávisle a transparentne prešetril prípady úmrtí demonštrantov. Informuje o tom agentúra DPA.
"Vyzývame Irán, aby zastavil všetky popravy spojené s prípadmi, ktoré súvisia s protestmi," uviedla námestníčka generálneho tajomníka OSN pre Afriku Martha Pobeeová na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. „Všetky úmrtia by mali byť urýchlene, nezávisle a transparentne vyšetrené. Tí, ktorí sú zodpovední za akékoľvek porušenia, musia byť braní na zodpovednosť v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi,“ dodala.
Na stretnutí, ktoré bolo zvolané na žiadosť Spojených štátov, označila Pobeeová situáciu v Iráne za „nestálu a hlboko znepokojujúcu“. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval všetky strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť, dodala. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že všetky záležitosti týkajúce sa Iránu sa dajú najlepšie vyriešiť diplomatickou cestou a dialógom.
Od začiatku masových protestov proti vláde v Iráne pred viac než dvoma týždňami americký prezident Donald Trump opakovane hrozil Iránu intervenciou USA, píše DPA. Protesty boli okrem iného vyvolané vážnou hospodárskou krízou, vysokou infláciou a všeobecnou nespokojnosťou s vedením v Teheráne. Iránske bezpečnostné sily protesty brutálne potlačili. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) oznámila, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.