Vražda advokáta Valka: Na súde sa začal proces, obžalobe čelí Jozef R.

BRATISLAVA - Na Mestskom súde Bratislava I sa v utorok začal proces v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy, prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečinu porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom čelí Jozef R. Obžalovaný je na pojednávaní prítomný.
Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Do domu advokáta mal Jozef R. vniknúť spolu s už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa R., ten vinu odmieta. Na Jozefa R. podali v máji 2020 obžalobu pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.
Mestský súd Bratislava I v auguste 2024 rozhodol, že obžaloba spĺňa zákonné náležitosti. Proti tomuto rozhodnutiu podal obvinený Jozef R. sťažnosť, o ktorej Krajský súd v Bratislave rozhodol 19. septembra 2024 tak, že napadnuté uznesenie zrušil. Po vrátení veci Mestský súd Bratislava I dňa 12. novembra 2024 obžalobu prijal. V marci minulého roka bola trestná vec pridelená novému zákonnému sudcovi. Ten podanú sťažnosť obvineného Jozefa R. proti uzneseniu o prijatí obžaloby z 12. novembra 2024 predložil 2. júla 2025 na Krajský súd v Bratislave. Odvolací súd v septembri 2025 podanú sťažnosť zamietol. Následne predseda senátu určil termín hlavného pojednávania.