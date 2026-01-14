Šok na Dunaji: Na ľadovej kryhe sa plavil človek! Ľudia na brehu sa nestačili diviť

BUDAPEŠŤ - Na brehu stáli ľudia a neveriacky sledovali scénu, ktorá mohla skončiť tragicky. V centre Budapešti sa muž rozhodol ignorovať varovania a vstúpil na ľad rieky Dunaj.
Riskantný výstup priamo pod mostom
K incidentu došlo v utorok v Budapešti v oblasti pod Margitiným mostom. Muž sa objavil na ľadovej kryhe uprostred rieky a snažil sa zblízka pozorovať zamrznutý Dunaj. Podľa svedkov sa pohyboval v priestore pri strednom pilieri mosta, kde je pri nízkom stave vody možné dostať sa zo súše na územie obklopené vodou, píše Blikk.hu.
Z nábrežia však nebolo jednoznačné, či stojí ešte na pevnom podklade, alebo sa už nachádza priamo na ľade rieky, ktorý je v zime mimoriadne nestabilný.
Oznámenie polícii a márny zásah
Na nebezpečné správanie upozornil redaktor portálu HVG po tom, čo redakcia dostala fotografiu od čitateľa. Polícia po oznámení vyrazila na miesto, no keď hliadka dorazila, po mužovi už nebolo ani stopy.
Policajti následne upozornili, že stav dunajského ľadu sa môže meniť z minúty na minútu a podobné pokusy sú extrémne rizikové.
Varovanie pred ľadom nie je formalita
Budapeštianska polícia dlhodobo apeluje na verejnosť, aby sa držala ďalej od zamrznutých riek. V minulosti zverejnila aj inštruktážne video, v ktorom upozorňuje na nebezpečenstvá pohybu po ľade, najmä na okrajoch toku.
Podľa polície sú ľadové kryhy pri brehu mimoriadne zradné. Ľuďom odporúča, aby sa pri prechádzkach popri rieke nepohybovali osamote, informovali blízkych o svojom pláne a vyhli sa miestam, kde by mohlo dôjsť k prepadnutiu ľadu.
Ohrozenie seba aj záchranárov
Úrady zdôrazňujú, že podobné správanie neohrozuje len samotného jednotlivca. V prípade nehody by museli zasahovať záchranné zložky v extrémnych podmienkach, čím by sa zbytočne riskovali ďalšie životy.
Aj preto polícia opakovane vyzýva verejnosť, aby ľad na riekach nepovažovala za bezpečný – ani vtedy, keď pôsobí pevne a stabilne.