AKTUÁLNE Tragédia pri Váhu: Muža našli utopeného v aute

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
BELUŠA - Dopoludnie v obci Beluša (okres Púchov) poznačila mimoriadne smutná udalosť. 73-ročný muž sa so svojím vozidlom Suzuki a prívesným vozíkom nachádzal na brehu Vážskeho kanála. Z doposiaľ nezistených príčin sa auto spolu s prívesom zosunulo do vody, pričom muž sa s najväčšou pravdepodobnosťou utopil.
Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru muža z vozidla vytiahli, avšak už nejavil známky života. „Poverený príslušník OO PZ Púchov začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie. Presné okolnosti, za ktorých došlo k tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala polícia na sociálnej sieti.