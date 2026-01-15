Zomrela šimpanzica Ai: Vedela viac, ako niektorí ľudia

Vo veku 49 rokov zomrela samica šimpanza menom Ai, ktorá vedela rozpoznať farby, čísla aj viac ako 100 čínskych znakov a písmen latinskej abecedy. S odvolaním sa na japonských vedcov z Kjótskej univerzity to napísala agentúra AFP.
