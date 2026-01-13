Rusko začalo trestné stíhanie vo veci smrti deviatich novorodencov v pôrodnici

MOSKVA - Rusko začalo trestné stíhanie v súvislosti so smrťou deviatich novorodencov v pôrodnici v sibírskom banskom meste Novokuzneck. Uviedol to v utorok štátny Vyšetrovací výbor (Sledkom). Hlavný lekár nemocnice bol dočasne zbavený funkcie až do ukončenia vyšetrovania.
Vyšetrovanie príčin úmrtí
Novorodenci podľa vyšetrovateľov zomreli v januári tohto roka v pôrodnici č. 1 v Novokuznecku v Kemerovskej oblasti. Príčina ich smrti je momentálne predmetom vyšetrovania, za týmto účelom boli zaistené zdravotné záznamy a vykonávajú sa znalecké posudky. Okrem toho vyšetrovatelia vypočúvajú personál ohľadom krokov, ktoré podnikli alebo nepodnikli.
Trestné stíhanie za nedbanlivosť
Trestné stíhanie sa podľa Sledkomu týka nedbanlivosti a spôsobenia smrti z nedbanlivosti. Výbor však nespresnil, kto je v prípade podozrivý. Oblastný gubernátor Iľa Sedeďuk informoval, že hlavný lekár Vitalij CHeraškov bol dočasne odvolaný zo svojej funkcie, kým prebieha vyšetrovanie.
Miestne médiá, ktoré sa odvolali na nemenovaný zdroj z prostredia zdravotníctva, predtým uviedli, že vysoká úmrtnosť môže súvisieť s akútnym nedostatkom personálu v nemocnici, kde povinnosti špecializovaných odborníčok údajne plnia zdravotné sestry, napísal denník The Moscow Times.
Pôrodnica č. 1 je jednou z dvoch svojho druhu v meste s 500.000 obyvateľmi. Na svojej webovej stránke oznámila, že pozastavila prijímanie pacientov z dôvodu „karantény v dôsledku chrípky“. „V nemocnici nie je nedostatok personálu. Dátum opätovného otvorenia bude oznámený neskôr,“ uviedla nemocnica. Úmrtie novorodencov nekomentovala.