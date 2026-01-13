MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Rusko chystá mohutný úder už v najbližších dňoch

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer s odvolaním sa na tajné služby vyhlásil, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu. Dôjsť by k nemu mohlo už v najbližších dňoch a nasadené by doň mohli byť drony, ktorých cieľom by bolo vyradenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, ako aj rakety. Zelenskyj apeloval na Ukrajincov, aby v tejto situácii venovali pozornosť sirénam signalizujúcim letecký útok, informovala agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:12 Útok ruskej armády na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny si v noci na utorok vyžiadal životy dvoch ľudí a zranenia najmenej troch ďalších osôb, uviedol v utorok ráno regionálny guvernér Oleh Synehubov.
USA i Británia odsúdili Rusko za použitie balistickej strely Orešnik
Spojené štáty v pondelok počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili Rusko za to, že vo vojne proti Ukrajine použilo balistickú raketu Orešnik schopnú niesť jadrovú hlavicu. USA označili tento krok „nevysvetliteľnú eskaláciu“, informovala agentúra AFP.
Použitie strely stredného doletu Orešnik, ktorá tentoraz neniesla jadrovú hlavicu, „predstavuje ďalšiu nebezpečnú a nevysvetliteľnú eskaláciu tejto vojny, a to aj napriek tomu, že Spojené štáty spolupracujú s Kyjevom, ďalšími partnermi a Moskvou na jej ukončení prostredníctvom rokovaní,“ uviedla zástupkyňa veľvyslanca USA pri OSN Tammy Bruceová. „Odsudzujeme pokračujúce a stupňujúce sa útoky Ruska na ukrajinské energetické zariadenia a inú civilnú infraštruktúru,“ pokračovala Bruceová.
Moskva v pondelok uviedla, že raketa Orešnik zasiahla závod na opravu leteckej techniky v Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny a že jej odpálenie bolo reakciou na údajný pokus Ukrajiny zasiahnuť jednu z rezidencií ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev toto tvrdenie popiera. Ukrajina potvrdila, že raketa bola odpálená na Ľvovskú oblasť ležiacu neďaleko hraníc s Poľskom, neuviedla však, či zásah dostala aj spomínaná továreň.
Dočasný britský veľvyslanec pri OSN James Kariuki označil tento útok za „bezohľadný“ a dodal, že „ohrozuje regionálnu aj medzinárodnú bezpečnosť a nesie so sebou značné riziko eskalácie a chybného vyhodnotenia situácie“.
Okrem nasadenia strely Orešnik Rusko v piatok 9. januára podniklo aj rozsiahle letecké útoky na hlavné mesto Kyjev. Zahynuli pri nich najmenej štyria ľudia a polovica bytových budov v meste zostala v mrazivom počasí bez kúrenia.
Zelenskyj opäť varuje pred hroziacim mohutným útokom Ruska na Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer s odvolaním sa na tajné služby vyhlásil, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu. Dôjsť by k nemu mohlo už v najbližších dňoch a nasadené by doň mohli byť drony, ktorých cieľom by bolo vyradenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, ako aj rakety. Zelenskyj apeloval na Ukrajincov, aby v tejto situácii venovali pozornosť sirénam signalizujúcim letecký útok, informovala agentúra DPA.
K podobnej situácii došlo aj minulý týždeň, keď Zelenskyj vo štvrtok varoval pred rozsiahlym nočným útokom ruských síl: o niekoľko hodín neskôr ruská armáda spustila prudký útok na západoukrajinskú Ľvovskú oblasť, pri ktorom podľa Moskvy použila aj novú strelu stredného doletu Orešnik. V hlavnom meste Kyjev tento útok spôsobil také vážne výpadky dodávok elektriny, vody a kúrenia, že primátor Vitalij Kličko odporučil obyvateľom, ktorí sa na vidieku majú kam uchýliť, aby mesto dočasne opustili.
Zelenskyj v pondelok vo svojom večernom príhovore informoval aj o tom, že vníma pokrok v rokovaniach medzi ukrajinským vyjednávacím tímom a predstaviteľmi Spojených štátov. Uviedol, že väčšina dokumentov je pripravená na podpis, ďalšie podrobnosti však neuviedol.
Podľa britskej stanice BBC Zelenskyj v pondelok rokoval s ukrajinským tímom, ktorý so Spojenými štátmi finalizuje dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Dokument má byť následne predložený na prezidentskú úroveň. „Musí to byť dokument historického významu a práve na túto úroveň sa text teraz dostáva,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.
Zelenskyj zároveň uviedol, že od Moskvy očakáva „jasnú spätnú väzbu“ v otázke ukončenia vojny, a vyzval na zvýšený tlak na Rusko, ak tak neurobí. Ako nasledovaniahodný príklad spomenul opatrenia voči tankerom tzv. tieňovej flotily, ako aj proti finančným schémam, ktoré podľa neho pomáhajú „marginálnym režimom v iných častiach sveta obchádzať uvalené sankcie“. Podľa Zelenského by sa podobný prístup „mal uplatniť aj voči Rusku: ak si zvolí vojnu, reakciou sveta by malo byť maximálne obmedzenie ruských exportných príjmov“.
Zelenskyj zároveň vyslovil presvedčenie, že pre Ukrajinu a jej povojnovú obnovu bude prínosné aj blížiace sa Svetové ekonomické fórum, ktoré sa tradične koná začiatkom roka vo švajčiarskom letovisku Davos.