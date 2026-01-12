Školu zachvátil chaos! Žiak v Kyjeve pri útoku nožom zranil spolužiaka a učiteľku: Rieši sa stopa Ruska

KYJEV - Štrnásťročný chlapec v pondelok zaútočil nožom v škole v Kyjeve, pričom zranil 39-ročnú učiteľku a 14-ročného spolužiaka. Zranenia utrpel aj samotný páchateľ, uviedla prokuratúra. Zranených aj útočníka po útoku hospitalizovali. Informuje o tom agentúra AFP.
Prokuratúra tvrdí, že polícia bude vyšetrovať možný ruský vplyv na tínedžera. Ten podľa nej cez telefón komunikoval s neznámymi osobami - „pravdepodobne predstaviteľmi ruských špeciálnych služieb“. AFP informuje, že Rusko a Ukrajina sa počas už takmer štyri roky trvajúcej vojny často vzájomne obviňujú z pokusov verbovať maloletých prostredníctvom internetu.
Ukrajinská polícia podľa AFP zverejnila zábery podozrivého sediaceho pred policajtmi v tričku s nápisom v nemčine „Hitler kaputt“ (Hitler je mŕtvy) s odkazom na nacistického vodcu Alolfa Hitlera. Počas útoku mal chlapec na sebe aj masku a prilbu.
Ukrajinská agentúra Ukrinform informovala, že polícia činy maloletého útočníka v hlavnom meste posudzuje ako pokus o vraždu a začala v tejto veci trestné vyšetrovanie. Učiteľka utrpela pri útoku rezné rany rúk a brucha a spolužiak útočníka má viacnásobné rezné rany na chrbte a predlaktí. Rozsah ich zranení lekári dosiaľ neurčili. Mladý útočník sa po útoku zamkol na toalete a bodol sa nožom do ruky a brucha. V súčasnosti je v nemocnici, uviedla Ukrinform.