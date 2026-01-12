Dramatický boj o život: Marka takmer zabila mäsožravá baktéria! Absolvoval 25 operácií

GRIMSBY - Začalo sa to obyčajnou bolesťou hrdla. O pár dní neskôr lekári bojovali o jeho život. Príbeh Brita Marka Brooksa ukazuje, ako rýchlo sa môže nenápadný zdravotný problém zmeniť na smrteľnú hrozbu.
Šiel si zacvičiť, skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti
Mark Brooks z anglického Grimsby sa v roku 2023 rozhodol ísť športovať, hoci ho trápila výrazná bolesť hrdla. Počas cvičenia pocítil pichnutie v lakti, no neprikladal mu veľký význam. Skutočné problémy prišli až doma.
„Dostal som horúčku a išiel som si ľahnúť. Keď som sa zobudil, bolesť v lakti bola neznesiteľná a rukou som takmer nedokázal pohnúť,“ opísal pre web Metro moment, keď sa jeho stav prudko zhoršil.
Telo už napádala smrteľná infekcia
Horúčka sa stupňovala, no Brooks stále netušil, že jeho telo už napadla nekrotizujúca fasciitída – mimoriadne zriedkavé, no extrémne agresívne ochorenie známe ako „masožravá infekcia“. Choroba dokáže v priebehu hodín ničiť podkožné tkanivá, svaly aj kožu.
Spočiatku sa prejavuje začervenaním a bolesťou, neskôr sa objavujú rozsiahle modriny, ktoré prechádzajú do nekrózy. V Brooksovom prípade sa infekcia šírila rýchlosťou, ktorá ohrozovala jeho život.
Lekári najprv tipovali inú diagnózu
Keď sa jeho stav stal neudržateľným, Brooks vyhľadal lekársku pomoc. V nemocnici mu spočiatku diagnostikovali kompartmentový syndróm – nebezpečný stav spôsobený zvýšeným tlakom vo svaloch, typicky sprevádzaný silným opuchom a bolesťou končatín.
Situácia sa však dramaticky zmenila po tom, čo sa na jeho tele objavila ďalšia rozsiahla modrina. Lekári ho okamžite presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde odhalili skutočnú príčinu jeho ťažkostí.
Zlyhávanie orgánov a boj o život
Baktéria, ktorá spôsobuje nekrotizujúcu fasciitídu, už v tom čase ničila svaly v jeho ruke a prenikla aj do krvného obehu. Následkom bolo akútne zlyhanie obličiek a ohrozenie viacerých orgánov.
„Povedali mi, že mi zlyháva niekoľko orgánov a že to nevyzerá dobre,“ spomína Brooks. „Úmrtnosť pri tejto chorobe je zvyčajne okolo 20 percent, ale v mojom prípade boli šance skôr päťdesiat na päťdesiat,“ dodal.
Ruka vyzerala ako kosť bez mäsa
Stav jeho končatiny bol natoľko vážny, že podľa vlastných slov „bolo vidieť skrz ruku“. Počas hospitalizácie musel Brooks absolvovať viac než 25 chirurgických zákrokov. Lekári mu z paže opakovane odstraňovali odumreté tkanivo a nahrádzali ho svalmi z chrbta a tukom z brucha.
Vďaka tejto extrémne náročnej liečbe sa podarilo ruku zachrániť a vyhnúť sa amputácii, uvádza nemecký denník Bild.
Liečba za státisíce a nečakaný zázrak
Náklady na liečbu sa vyšplhali na približne 450-tisíc libier a konečná suma ešte nemusí byť definitívna. Napriek všetkému lekári hovoria o zázračnom zotavení.
„Sústredím sa na to, čo mi zostalo. Som jednoducho vďačný, že žijem,“ povedal Brooks. Svoj príbeh dnes rozpráva preto, aby varoval ostatných, že ignorovanie varovných signálov tela môže mať fatálne následky.