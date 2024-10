Klimatické zmeny prinášajú smrteľnú hrozbu: Po záplavách sa začala šíriť mäsožravá baktéria!

(Zdroj: Getty Images)

Baktérie sú schopné rýchlo rozkladať pokožku, ale aj mäkké tkanivo okolo rany, ktorá je infikovaná. Podľa úradov už došlo aj k 13 úmrtiam. Tejto baktérii sa mimoriadne darí vo vyšších teplotách, v situáciach po povodniach a najmä keď tropické búrky tlačia slanú vodu proti prúdu do kanálov a riek. Voda sa tak stáva pre nečistoty a odpadové vody mimoriadne nebezpečnou, informovalo USA Today.

Podľa odborníkov je najdôležitejšie v prípade infekcie čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc. Ak by došlo k zhoršeniu stavu, môže byť táto infekcia natoľko nebezpečná, že pacientovi hrozí amputácia, prípadne smrť.

O nebezpečnej baktérii, ktorá ohrozuje miestnych obyvateľov informovalo aj štátne zdravotnícke oddelenie v tlačovej správe. Oblasť Tampa Bay zaznamenala najväčší nárast prípadov Vibrio vulnificus, no baktéria sa rozšírila aj do ďalších okresov. Obyvateľov preto vyzývajú, aby sa vyhli plávaniu v slanej morskej vode, ale aj manipulácii so stojatou vodou až do odvolania.

Tieto mäso požierajúce baktérie sa okrem slanej vody môžu nachádzať aj v surových a nedostatočne uvarených morských plodoch. Najviac ohrozenou skupinou sú ľudia so slabším imunitným systémom, starší obyvatelia a deti. Medzi bežné príznaky infekcie Vibrio patrí hnačka, žalúdočné kŕče, zvracanie a horúčka. V ťažších prípadoch sa pridruží aj bolesť a opuch postihnutého miesta. A hoci pacienti môžu využiť na liečbu antibiotickú liečbu, v extrémnych prípadoch je amputácia nevyhnutná.