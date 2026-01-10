Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Matka obete vlakovej tragédie pripravuje novú politickú stranu

Maria Karystianou
Maria Karystianou (Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris)
TASR

ATÉNY - Grécka občianska aktivistka a predsedníčka Asociácie rodín obetí železničnej tragédie v Tempi Maria Karystianou oznámila zámer vytvoriť novú politickú stranu. Jej zámerom je bojovať proti „korupcii a klientelizmu“, píše o tom agentúra AFP.

„Občianske hnutie proti korupcii a klientelizmu sa organizuje a čoskoro bude pripravené usilovať sa o hlas spoločnosti,“ povedala v piatok večer novinárom Maria Karystianou (53), ktorá stratila dcéru pri najhoršej železničnej katastrofe v Grécku v roku 2023. Podľa prieskumov verejnej mienky sa podpora pre „stranu Karystianouovej“ pohybuje na úrovni 10 až 30 percent.

V piatok nechcela uviesť názov ani harmonogram založenia strany. „Keď budem mať niečo hotové – čo znamená, že budem mať program a ľudí – vyjdeme von a prehovoríme,“ povedala. Podľa nepotvrdených informácií nové strany zakladajú aj dvaja bývalí premiéri – ľavičiar Alexis Tsipras a konzervatívec Antonis Samaras.

Hlavným zodpovedným bol výpravca

Pri železničnej katastrofe vo februári 2023 v strednom Grécku zahynulo 57 ľudí, väčšinou študentov v osobnom vlaku, ktorý sa uprostred noci zrazil s nákladným. Hlavným zodpovedným bol výpravca na stanici v Larisse, ktorý im povolil jazdu proti sebe po jednokoľajnej trati. Vyšetrovanie ukázalo sériu systémových zlyhaní v železničnej infraštruktúre, za čo bola zodpovedná vláda konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.

V marci sa pred súd postaví takmer 40 ľudí s rôznou mierou zodpovednosti a hrozia im tresty odňatia slobody až na 20 rokov. Rodiny obetí obviňujú úrady z chýb pri vyšetrovaní a snahy o ututlanie. Vo vyhlásení pre agentúru AFP vo februári 2025 Karystianou uviedla: „Som odhodlaná dotiahnuť to do konca,“ a dodala, že „nemá žiadnu dôveru“ v grécku spravodlivosť a svoj prípad predloží Európskemu súdu pre ľudské práva.

