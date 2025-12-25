Aktivity počas vianočných sviatkov pre celú rodinu: Deti sa už NEBUDÚ nudiť a zapojiť sa môžete aj Vy!

BRATISLAVA – Počas Vianoc sa tradične zatvárajú základné a stredné školy. Od svojich ratolestí nemôžete chcieť, aby sa cez prázdniny len učili. Čo však robiť s načatým dňom, keď nemáte žiadny program? Tieto aktivity ho môžu ešte zachrániť.
Pre rodičov s deťmi je obdobie školských prázdnin niekedy až priveľmi stresujúce. I keď počas Vianoc to nie je ako v lete, keď sú deti 2 mesiace bez školy, ale aj napriek tomu im treba vymyslieť na niekoľko dní náhradný program. Pokiaľ nemáte v pláne nikde vycestovať, ale stráviť celé sviatky doma, tieto aktivity vám môžu spríjemniť spoločné chvíle s rodinou.
Tvorivé dielne
Tí najmladší majú podobné aktivity v škôlke takmer každý deň. Do tvorivých dielní sa však môžu zapojiť aj vaše staršie deti. Všetko je o kreativite. Malé výkresy A4 môžete nahradiť veľkými, položiť ich do stojanu a kresliť, čo vám napadne. Malé deti modelujú z plastelíny. Nič vám však nebráni v tom kúpiť modelovacia hlinu a vyrobiť niečo pekné so zložitejšími tvarmi aj farbami.
Napokon, svoj výtvor môžete aj darovať pod stromček. Mnohé domácnosti si napríklad aj ozdoby vyrábajú doma. Veď čo je krajšie, ako zavesiť na jeden z konárov vianočného stromčeka ozdobu od vlastnej dcéry alebo syna?
Pečenie vianočných dobrôt
Toto sa uplatňuje dlhé roky a očividne to aj zaberá. Veď aj my máme najkrajšie chvíle z detstva, keď sme rodičom alebo starým rodičom pomáhali v kuchyni, nech už išlo o čokoľvek. Ako chlapci rástli, začalo ich zaujímať skôr náradie v dedkovej garáži, alebo v pivnici. Podobne to mali potom aj doma s rodičmi. Počas Vianoc sa ale všetci môžu stretnúť v kuchyni a pustiť sa do pečenia vianočných zákuskov od výmyslu sveta.
K tomu stačí už len zapnúť vianočnú hudbu a o program je postarané. Aby menšie deti predišli zbytočným úrazom, stačí im dať do rúk plastové nádoby, umelý nôž aj vykrajovačky na medovníky. Takto budete mať istotu, že sa neporežú, ani nič nerozbijú. Môžete spraviť súťaž o najlepšiu polevu, alebo pri tradičných zákuskoch zvoliť kombináciu úplne nových chutí.
Hry a pohyb
Hraním sa myslia aktivity na čerstvom vzduchu. Zdôrazňujeme to najmä preto, že v dnešnej digitálnej dobe sa deti čoraz častejšie utiahnu do svojich izieb a tam sa hrajú na konzolách, alebo počítačoch. Hry, pri ktorých sa vyvíja pohyb, sú počas Vianoc prospešné aj pre naše telo. Okrem toho, že trávite spoločné chvíle so svojimi blízkymi, nadýchate sa čerstvého vzduchu a trochu rozhýbete telo, ktoré počas sviatkov plníte poväčšine nezdravým a ťažkým jedlom.
Nemusí ísť pritom o celodenné túry. Niekedy aj dve hodiny na čerstvom vzduchu vedia spraviť zázraky. Prechádzky sú ideálne. Tí aktívnejší volia lyžovanie alebo jazdu na sánkach, či obľúbené guľovanie a stavanie snehuliaka. Keď zavládne nepriaznivé počasie, s deťmi môžete hrať spoločenské hry (Scrabble, Activity), či len tak posedávať a spievať spoločne vianočné piesne.