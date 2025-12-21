Francúzsko víta ochotu Vladimíra Putina rokovať o mieri

PARÍŽ - Francúzske predsedníctvo v nedeľu privítalo správy, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Stalo sa tak po tom, ako francúzsky líder vyhlásil, že Európa by mala opäť osloviť Rusko s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.
Macron začiatkom týždňa povedal, že Európa by podľa neho mala opäť nadviazať kontakt s Putinom, namiesto toho, aby nechala Spojené štáty samé viesť rokovania o ukončení konfliktu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore uverejnenom v nedeľu ruskou štátnou tlačovou agentúrou RIA Novosti uviedol, že Putin „vyjadril ochotu vstúpiť do dialógu“ so svojím francúzskym náprotivkom.„Vítame, že Kremeľ verejne súhlasil s týmto prístupom. V najbližších dňoch rozhodneme o najlepšom postupe,“ uviedla Macronova kancelária.
Ukrajinu nevynechajú
Francúzske predsedníctvo však zdôraznilo, že akékoľvek rokovania s Moskvou budú prebiehať „v úplnej transparentnosti“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi spojencami. Dodalo tiež, že cieľom naďalej zostáva zabezpečenie „pevného a trvalého mieru“ pre Ukrajinu. „Invázia na Ukrajinu a tvrdohlavosť prezidenta Putina ukončili akúkoľvek možnosť dialógu“ v priebehu posledných troch rokov, uviedol úrad francúzskeho prezidenta. „Akonáhle sa vyhliadky na prímerie a mierové rokovania vyjasnia, opäť bude užitočné hovoriť s Putinom,“ dodal.
Spojené štáty organizujú tento víkend vo floridskom Miami ďalšie rokovania zamerané na ukončenie konfliktu. Rokovania sprostredkoval osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kuchner. Za americkými vyslancami pricestovali aj ukrajinská delegácia a zástupcovia európskych štátov. Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev ešte v sobotu uviedol, že rokovania s americkými vyslancami sú konštruktívne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež povedal, že Washington navrhol trojstranné rozhovory medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi, ale Kremeľ v nedeľu tieto tvrdenia poprel.