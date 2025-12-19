Vianoce v Slovenskom rozhlase budú plné príbehov, hudby a pokoja: Takto vyzerá sviatočné vysielanie všetkých okruhov.

Vianoce bez Slovenského rozhlasu si mnohí poslucháči nevedia predstaviť, a preto aj tento rok prichádza so zaujímavou sviatočnou ponukou naprieč všetkými vysielacími okruhmi. Počas Vianoc 2025 ponúkne rozhlas hudbu rôznych žánrov, pokojné tempo, návrat k tradíciám, ale aj silné ľudské príbehy, ktoré k sviatočnému času neodmysliteľne patria. Slovenský rozhlas tak vytvorí priestor na stíšenie, spomalenie a inšpiráciu, či už pri štedrovečernom stole, na sviatočnej prechádzke aj v pohodlí domova.
Rádio Slovensko prinesie počas Vianoc 2025 sviatočné vysielanie plné atmosféry, hudby, histórie aj inšpiratívnych ľudských príbehov. Už 23. decembra sa poslucháči vďaka rozhovoru s Daliborom Mikulíkom, riaditeľom hradu Stará Ľubovňa, prenesú do čias, keď Vianoce slávili najvýznamnejší šľachtici našej histórie. Ako vyzerali sviatky u šľachty, čo sa jedlo, aké zvyky sa dodržiavali, to všetko zaznie v predvianočnom špeciály. Na Prvý sviatok vianočný, 25. decembra, bude vysielanie patriť speváčke Veronike Rabade, ktorá prezradí, čo pre ňu znamenajú sviatky, hudba a rodinné tradície. Vianočný cyklus rozhovorov vyvrcholí na Troch kráľov, 6. januára, keď Rádio Slovensko prinesie stretnutie s astrofotografom Tomášom Slovinským, svetovo uznávaným fotografom nočnej oblohy a zároveň snúbencom speváčky Viky Vargovej z kapely Peter Bič Project. Spoločne sa pozrú až k hviezdam, ale aj na príbehy, ktoré ich spájajú „na zemi“.
Rádio Regina Západ začne 24. decembra o 8.00 h premiérou pôvodnej rozhlasovej rozprávky Tomáša Repčiaka Voltíkovia, príbehu o objavovaní zázračných momentov prvého pokusného rozhlasového vysielania z roku 1925, ktoré malá Soňa odkrýva v denníku svojej prababky. Na prvý sviatok vianočný 25. decembra o 8.00 h zaznie Princ a žobrák v úprave Naďy Jurkemik podľa Marka Twaina, ide o príbeh o kontraste chudoby a bohatstva, priateľstve a ľudskom porozumení. Popoludní o 16.04 h sa poslucháči vydajú S povesťami okolo Slovenska, putovaním s geografom Jánom Lacikom za legendami a povesťami, ktoré oživujú slovenské mestá, hrady, rieky či doliny. Sviatočný deň zakončí o 17.04 h Vianočný koncert Rádia Regina s vystúpeniami detských folklórnych súborov Borinka a Juránek, ľudovej hudby Juránečka, súboru POLUN zo Starej Turej a folklórneho súboru Rozvadžan. Na druhý sviatok vianočný 26. decembra o 8.00 h ponúkne Regina Západ rozprávku Toňe Revajovej: Denis, Denis, humorný a láskavý príbeh o rodine, ktorá dá domov opustenému dievčaťu, ako jednu z podôb vianočného posolstva. Sviatočné vysielanie doplnia tematické rozhlasové pásma: Ženy za bránou kamaldulského kláštora, Slovák v službách rakúskej Cirkvi, Ako studne, ktoré nevyschýnajú, Guráž nestačí a Vianočné príbehy dobra, ktoré ponúknu duchovné zamyslenia, ľudské osudy aj príbehy tých, ktorí druhým prinášajú svetlo a nádej.
Rádio Regina Stred prinesie počas Vianoc pestrú rozhlasovú ponuku, ktorá spojí tradíciu, moderný pohľad na sviatky a silné ľudské príbehy. Štedrý deň spríjemní od 9.00 do 12.00 h živé prúdové vysielanie obohatené retronávratmi k Vianociam, po ktorom sa o 14.03 h poslucháči môžu ponoriť do lesa prostredníctvom premiéry dokumentu Od semienka po les. Redaktorka Janka Grajciarová nielen so zberačmi jedľových šišiek zmapuje život jedle od semienka po strom. O 16.03 h zaznie premiérový rozhlasový dokument Vianoce darom. Na pozadí príbehu rodiny, v ktorej matka zápasí s rakovinou, sa redaktorka Ivana Kapráliková pozrie na dôležitosť osvety, aby pri vianočnom stole nechýbal jeden z najbližších. O 17.00 h sa Štedrý deň ponesie v znamení folklóru v zostrihu koncertu Prišli sme k vám na koledu, ktorý ponúkne vinše a koledy zo západného, stredného i východného Slovenska. Prvý sviatok vianočný 25. decembra o 15.05 h prinesie premiéru dokumentu Vianoce bez domova, v ktorom Marcel Páleš autenticky priblíži, ako prežívajú sviatky ľudia bez domova, po čom túžia a aký darček je pre nich tým najvzácnejším, a zároveň dá priestor aj tým, ktorí sa im snažia priniesť ľudské teplo.
Rádio Regina Východ pripravilo na Štedrý deň 24. decembra o 13.05 h tradičné Spievanie o Vianociach, ktoré ponúkne poslucháčom koledy v podaní mladých speváčok ľudových piesní z východného Slovenska. Svoje sviatočné spomienky a obľúbené piesne prinesú Mária Mamrillová, Marianna Železná, Ivana Brillová, Dominika Novotná a sestry Ivana a Martina Svítkové. Prvý sviatok vianočný 25. decembra o 14.05 h ponúkne publicistické pásmo Vianoce s Luskáčikom od Jany Patarákovej. Poslucháčov zavedie do sveta hudobných a baletných spracovaní slávnej rozprávky, bez ktorej si mnohí Vianoce už ani nevedia predstaviť. Na druhý sviatok vianočný 26. decembra o 15.00 h bude patriť vysielanie relácii Pečie celé Slovensko špeciál. Finalisti populárnej televíznej šou prezradia, ako prežívajú Vianoce, ktoré vianočné pečivo majú najradšej a čo pre nich znamená pravá sviatočná atmosféra. Sviatočný týždeň uzavrie 27. decembra o 15.05 h relácia Klenotnica ľudovej hudby, ktorá priblíži vianočné zvyky a tradície z abovskej obce Slanské Nové Mesto v podaní Folklórnej skupiny Roňva.
Rádio Devín pripravilo pre poslucháčov počas sviatkov mimoriadne bohatý a umelecky hodnotný program, ktorý poteší milovníkov klasiky, literatúry, rozhlasovej hry aj hudby. Štedrý deň ponúkne o 17.00 h premiéru rodinnej rozhlasovej hry O bludičke, ktorá zablúdila, autorskej dvojice Peter Palik a Daniel Špiner. Rozprávkový príbeh mladej bludičky Puki, ktorá v čase environmentálnych zmien zistí, že les už nie je tým bezpečným miestom, akým býval, sprevádza silný ekologický aj humanistický odkaz. V hlavných úlohách zaznejú Martina Chmelanová, Ondřej Daniš, Dana Karolová či Katarína Koščová, ktorá zároveň naspievala titulnú pieseň. Sviatočná nálada bude pokračovať aj večer o 19.00 h, keď Rádio Devín uvedie Večer vianočných kantát v rámci cyklu Koncertné Rádio Devín. Poslucháči sa prenesú od stredovekého organumu Viderunt Omnes v interpretácii Kronos Quartet cez slávnu Bachovu kantátu Wachet auf, ruft uns die Stimme až po diela Ensta Wilhelma Wolfa, Alessandra Scarlattiho, Thomasa Tallisa a organové skladby Bacha a Pachelbela. Na prvý sviatok vianočný 25. decembra o 17.00 h uvedie fíčer Sneh osvetlený mesiacom, ktorý autor Martin Hnát venoval raným rokom maliara Ladislava Mednyánszkeho, inšpirovaným jeho denníkmi z konca 19. storočia. Počas celého sviatočného týždňa od 22. do 26. decembra, každý deň od 18.30 h do 19.00 h bude Devín vysielať Čítanie na pokračovanie z kultového severského románu Trigveho Gulbranssena Večne spievajú lesy. Popri tom zaznie od 24. do 26. decembra, vždy od 21.00 h do 22.00 h, trojčasťová rozhlasová adaptácia Shakespearovej komédie Koniec všetko napraví, ktorá ponúkne nadčasový pohľad na lásku a jej premeny. Vianočný týždeň vyvrcholí 26. decembra o 19.00 h tradičným Vianočným koncertom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Detského a dievčenského speváckeho zboru SRo pod vedením Adriana Kokoša. Koncert prinesie klasické diela, svetové aj slovenské koledy, filmové melódie a neodmysliteľnú Tichú noc.
Rádio_FM ponúkne počas Vianoc 2025 sviatočné vysielanie plné koncertov, špeciálnych vydaní relácií a hudobných objavov, ktoré potešia najmä fanúšikov alternatívnej a nezávislej scény. Medzi highlighty Štedrého dňa bude patriť záznam koncertu Niny Kohout z festivalu Pohoda 2025, talentovanej hudobníčky a dvojnásobnej držiteľky Radio_Head Awards. Popoludňajšie Popo_FM prinesie sviatočnú rozprávku Povedzte to jednorožcom. Večer od 17.00 h sa poslucháči môžu tešiť na Alternatívne Vianoce_FM, kde moderátori pripravia vlastné hudobné vianočné pozdravy a o 20.00 h atmosféru rozvibruje špeciálny set DJa Kamizolu. Na Prvý sviatok vianočný zaznie o 17.00 h záznam koncertu kapely Dukla a počas celého dňa ponúkne Rádio_FM silnú dávku novej hudby, filmových odporúčaní vo Filmopolis_FM. Medzi ďalšie koncertné lahôdky budú patriť záznamy vystúpení Tolstoys, Bad Karma Boy či energický koncert Pudingu pani Elvisovej. 26. decembra sa o 17.00 h dostane do éteru koncert Fallgrapp, zoskupenia Jureša Lišku a Nory Ibsenovej, držiteľov viacerých Radio_Head Awards. Večer od 18.00 h až do 21.00 h bude patriť sviatočnému vydaniu Baláž & Hubinák, ktorí pripravia svoj typický mix humoru, hudby a prekvapení.
Vianočný čas bude vo vysielaní Rádia Junior patriť tvorivosti, fantázii a detskej radosti. December sa ponesie v znamení Mesiaca Daniela Heviera, výrazného slovenského autora, ktorý 6. decembra oslávi svoje 70. narodeniny. Rádio Junior si jeho tvorbu pripomenie výberom najlepších rozprávkových hier a čítaní, návratom obľúbeného seriálu o Pinkym Bumovi, rozprávkovo skutočnom hrdinovi, ktorému Hevier prepožičal aj svoj hlas. Jubilant bude hosťom decembrovej epizódy podcastu Hrdinkovia, kde s Luciou Šarákovou odhalí dieťa v sebe aj mnohé talenty, ktorými už desaťročia obohacuje detský svet. Rádio Junior zároveň pripravilo aj dve vianočné Čítania na pokračovanie z úplne nových knižiek. Prvou je kniha Saškine narodeniny spisovateľky Maje Kadlečíkovej, ktorá prinesia príbehy malej Sašky. Tá sa pohybuje na hranici fantázie i reality a poslucháčom „upečie“ aj pravé „rozhlasové“ medovníčky. Druhou novinkou bude čítanie z knihy Mozart, Vĺčikove Vianoce. Napísal ju Peter Janoviček. Poslucháči sa tak prostredníctvom rozhlasu prenesú do vianočnej Bratislavy v roku 1762 a spolu so šesťročným Wolfgangom Amadeom Mozartom, prezývaným Vĺčik, zažijú jeho čarovné prechádzky decembrovým Prešporkom. Rozhlasovú podobu budú sprevádzať aj najznámejšie Mozartove skladby, vrátane Malej nočnej hudby.
Rádio Litera si na tohtoročný vianočný týždeň pripravilo úplne čerstvú premiéru vlastného päťdielneho Čítania na pokračovanie z doposiaľ v rozhlase nespracovaného prozaického diela Vianočné oblátky a poviedky Hody od najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho realizmu a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína. Prvú zvukovú podobu tohto diela oživí hlas herca Jána Galloviča v réžii Moniky Zumríkovej Kekeliakovej. Premiéry jednotlivých polhodinových častí vianočného čítania odvysiela Rádio Litera od pondelka 22. 12. do piatka 26. 12., každý deň o 0:00, 10:00 a 22:00 h.
Radio Slovakia International pripravilo na najkrajšie sviatky v roku pestrú kolekciu sviatočného vysielania pre poslucháčov doma i v zahraničí. Relácie pripomenú duchovné posolstvo sviatkov, slovenské tradície, kultúru aj zvyky krajanov vo svete. Hlavnou témou zostáva kresťanské posolstvo Vianoc a to tajomstvo Betlehema, o ktorom prehovoria viacerí katolícki kňazi vrátane Petra Gombitu, zakladateľa útulku pre ľudí bez domova. Sviatočný program sa zameria na súčasné trendy osláv Vianoc v Bratislave, vývoj tradičných obyčajov i vianočnú gastronómiu, od klasických jedál až po moderné chute. Krajanská redakcia pozve poslucháčov k štedrovečernému stolu Slovákov v Bulharsku, kde sa ich zvyky zachovali dodnes. Jednotlivé jazykové redakcie ponúknu vlastné sviatočné témy: španielska prinesie rozhovor s psychiatrom Thomasom Vernym, nemecká pozdravy nemeckého kultúrneho atašé a predsedu Karpatského nemeckého spolku, francúzska spomienku Ivana Akimova a 26. decembra tradíciu Štefanských poľovačiek. Anglická redakcia uvedie spomienky na Štefana Kvietika, Štefana Margitu a Štefana Matláka, ruské vysielanie ponúkne poslucháčsku anketu o vianočných radostiach a netradičných darčekoch. RSI zároveň predstaví vianočné obyčaje svojich redaktorov z rôznych krajín, čím ukáže, ako sa v jeho vysielaní prelínajú kultúry a jazyky. K tradičným predvianočným programom budú opäť patriť aj poviedky študentov bilingválnych škôl.
Vianočné vysielanie Rádia Patria sa začne 24. decembra o 14.00 h tradičným prúdom Pred zapálením sviečky, ktorý poslucháčov prevedie prípravami na Štedrý večer. Relácia priblíži klasické aj moderné sviatočné jedlá i nápoje a ponúkne pohľad na atmosféru, ktorú si v domovoch ľudia vytvárajú. Na Prvý sviatok vianočný 25. decembra od 10.30 h odvysiela Rádio Patria živé vysielanie vianočnej bohoslužby. Druhý sviatok vianočný bude patriť tradíciám a od 13.00 h do 15.00 h zaznie relácia Tradícia v nás, venovaná zvykosloviu predkov i novým tradíciám, ktoré formujú súčasné rodiny.
