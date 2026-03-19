Trump klamal! Novinári odhalili nezmysly o zásadnom údere v Iráne: Ako mohol TOTO vôbec napísať?!

WASHINTON - Napätie na Blízkom východe prudko eskaluje. Po útoku na kľúčové plynové pole v Iráne nasledovali odvetné údery, hrozby a sporné vyjadrenia z Washingtonu.
Úder na strategické plynové pole
Izrael zaútočil na obrovské plynové ložisko South Pars, ktoré patrí medzi najdôležitejšie energetické zdroje Iránu. Tento krok vyvolal okamžitú reakciu Teheránu a roztočil ďalšiu špirálu napätia v regióne.
Americký prezident Donald Trump sa k situácii vyjadril na sociálnej sieti Truth Social, kde tvrdil, že Spojené štáty o útoku nemali žiadne informácie. Zároveň však varoval Irán pred tvrdou odvetou, ak bude pokračovať v útokoch na Katar.
Vyjadrenia, ktoré si odporujú
Trump vo svojom príspevku najprv naznačil, že Izrael konal z vlastnej iniciatívy a z „hnevu nad situáciou v regióne“. Vzápätí však pridal ostré varovanie, že ak Irán neustúpi, Spojené štáty zasiahnu bezprecedentnou silou.
Kľúčové tvrdenie, že Washington o izraelskej operácii nevedel, však spochybňujú americké médiá.
Zdroje hovoria o opaku
Podľa portálov Axios a The Wall Street Journal mal Trump o pripravovanom útoku vedomosť a dokonca ho podporil. Ako uvádza Axios, americký prezident vnímal operáciu ako jasný signál smerom k Teheránu.
Tieto informácie sa opierajú o vyjadrenia amerických aj izraelských predstaviteľov.
Útok mal obmedzený rozsah
Prvé zistenia naznačujú, že izraelský zásah poškodil len menšiu časť rozsiahleho plynového poľa. South Pars je pritom kľúčovým zdrojom energie – zabezpečuje približne 70 percent produkcie plynu v Iráne.
Irán odpovedal úderom na Katar
Reakcia Teheránu prišla rýchlo. Iránske sily zaútočili na energetické zariadenia v Katare, konkrétne v priemyselnej oblasti Ras Laffan.
Podľa spoločnosti Qatar Energy boli niektoré zariadenia vážne poškodené, hoci úrady neskôr uviedli, že požiare sa podarilo dostať pod kontrolu a nedošlo k zraneniam.
Katar vyhostil iránskych diplomatov
Katarské vedenie reagovalo ostro. Diplomatov z iránskeho veľvyslanectva vrátane vojenských a bezpečnostných predstaviteľov označilo za nežiaduce osoby a nariadilo ich odchod z krajiny.
Podľa katarského ministerstva zahraničných vecí Irán prekročil „všetky červené línie“.
Napätie zasiahlo aj ropný trh
Konflikt sa okamžite prejavil na svetových trhoch. Cena ropy Brent vyskočila na približne 112 dolárov za barel, čo predstavuje výrazný nárast oproti obdobiu pred konfliktom.
Rovnako citeľne zdražel aj zemný plyn, čo signalizuje obavy investorov z ďalšieho vývoja.
Útoky aj v Spojených arabských emirátoch
Bezpečnostná situácia sa zhoršila aj v Spojených arabských emirátoch. Po raketovom incidente museli úrady uzavrieť časť ropných a plynových zariadení v Abú Zabí.
Podľa miestnych úradov spôsobili škody trosky po zásahu protivzdušnej obrany.
Varovania pred nekontrolovanou eskaláciou
Iránsky prezident Massúd Pezeškian upozornil, že pokračovanie konfliktu môže viesť k nepredvídateľným dôsledkom s globálnym dopadom.
Predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zároveň naznačil, že konflikt vstúpil do novej fázy, ktorú charakterizuje princíp „oko za oko“.
Región na hrane
Situácia na Blízkom východe sa podľa expertov rýchlo približuje k bodu, keď ďalšia eskalácia môže zasiahnuť nielen región, ale aj globálnu ekonomiku a bezpečnosť.