AKTUÁLNE Šok na slovenských pumpách: Kamenický zverejnil novú cenu aj dátum, kedy začne platiť

BRATISLAVA - Ministerstvo financií (MF) SR na základe rozhodnutia vlády pripravilo vyhlášku, ktorou ustanovuje osobitnú cenu motorovej nafty pre vozidlá registrované mimo územia Slovenskej republiky. Cena nafty pre takéto vozidlá bola stanovená na úroveň 1,826 eura za liter. Táto cena sa začne uplatňovať od pondelka (23. 3.), dovtedy budú ceny určované obvyklou cenotvorbou. Informoval o tom tlačový odbor MF SR.

Rezort financií vyšiel v ústrety predajcom pohonných látok a stanovil jej účinnosť až od pondelka, aby mali predajcovia časový priestor na prispôsobenie sa danej situácii. Osobitnú cenu motorovej nafty určilo MF SR na základe priemerných cien tohto paliva v Česku, Rakúsku a Poľsku.

Ceny vychádzajú z aktuálnych údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska komisia. Cena motorovej nafty pre vozidlá registrované mimo územia Slovenskej republiky bola stanovená na úroveň 1,826 eura za liter paliva. Táto cena sa začne uplatňovať až od spomínaného dátumu 23. marca. Dovtedy budú ceny určované obvyklou cenotvorbou.

MF SR dodalo, že rovnako ako ďalšie opatrenia, ktoré schválila vláda v súvislosti s pravidlami na čerpacích staniciach, aj stanovenie osobitnej ceny nafty je na časovo obmedzené obdobie.

