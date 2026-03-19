Čo je toto za hru?! Kričí Ficov exporadca Chmelár: Klebety o 10-percentnej volebnej hranici vytočili aj jeho!

BRATISLAVA - Podľa opozičného KDH sa už nejaký čas po parlamentných chodbách šepká o možnom zavedení vyššieho percentuálneho kvóra na vstup do parlamentu. Tieto reči zdieľali na verejnosti až predstavitelia kresťanských demokratov, ktorí sa obávajú, že by išlo útok na demokraciu. Reči sa dostali do uší aj bývalému poradcovi premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Eduarda Chmelára. Reakciu premiéra o tom, že ide o klamstvá, vníma tiež, no nesedí mu viacero premenných a vypenil.
"Chcú zmeniť pravidlá hry vo volebnom systéme. Ide o to, že vládna koalícia podľa všetkého zvýši volebné kvórum. Mnohí vládni poslanci tvrdia, že sa to bude týkať až 10 percent," povedal v stredu 18. marca na brífingu Majerský s tým, že tieto informácie sú zatiaľ neoverené. Zachvíľu sa spustili protireakcie koaličného tábora a tieto závery zmietli zo stola ako "kačicu".
Nepríjemná pachuť však zostala, pretože podľa Majerského boli "len rečami" aj úvahy o zrušení voľby poštou zo zahraničia či rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Fico neskôr tieto slová označil za "opozičné klamstvá".
Reči, ktoré sa vraj vedú v parlamente po chodbách, odmietol aj Fico
"Vládna koalícia má údajne záujem zvýšiť kvórum na vstup politickej strany do NR SR z 5 na 7, resp. 10 percent. Nemajú na to žiadne dôkazy, len to vraj počuli. Toto hrubé klamstvo si opozícia nielen vymyslela, lebo nemá čím osloviť verejnosť, ale okamžite ho začala rozpracúvať do detailov," odkázal opozícii a verejnosti premiér.
Premiér pri týchto vyhláseniach zavádza, tvrdí jeho exporadca Chmelár
Na reakčné slová premiéra už na sociálnej sieti zareagoval aj jeho bývalý poradca a publicista Eduard Chmelár. Podľa neho nie je celkom na mieste, že Fico tieto úvahy priamo odmieta. "Premiér Fico (..) vyhlásil, že koalícia o tom nikdy neuvažovala. Ale to je prinajmenšom zavádzanie. Dajú sa poľahky nájsť verejné vyjadrenia Roberta Fica od novembra 2024, keď sám pripúšťal, že uvažuje o zmene politického systému, ktorá by zahŕňala zvýšenie kvóra na 7 percent a polmiliónovú kauciu," začal Chmelár.
KDH bije na poplach: Koalíciu obvinila zo ZÁKERNÉHO plánu, vraj chcú dramaticky zvýšiť volebné kvórum!
Exporadca preto začal hľadať príčinu, prečo sa koalícia a premiér začali o tejto téme "po chodbách" rozprávať. "Buď sa ešte stále nevzdal myšlienky veľkej "národnej koalície", ktorá by zahŕňala Smer, Hlas i SNS alebo je celý tento cirkus len ďalším jeho majstrovským odpútavaním pozornosti od zásadných, ale nepríjemných tém dopadov konsolidácie na životnú úroveň obyvateľstva," kreslí možné scenáre Chmelár.
Nehoráznosť, z ktorej by navyše vyťažila aj opozícia
Chmelár však tento nápad ako taký odsúdil a považuje ho nehorázny a neakceptovateľný. "Ide o okliešťovanie demokracie, ktoré môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne aj pre samotný Smer. 7 percent nemajú v žiadnej európskej krajine, naopak, majú aj nižšie, 3 až 4-percentné kvóra. Takéto vysoké obmedzenia sú neopodstatnené a neodôvodnené a v praxi by mohli spôsobiť, že štvrtina až tretina voličov by sa mohla ocitnúť bez parlamentného zastúpenia," obáva sa Chmelár, ktorý dodal, že tieto obmedzenia by zároveň ešte viac zmobilizovali opozíciu.
Ako 10-percentní by sme boli nelichotivo jediní
V rámci analýzy volebných kvór vstúpil do hry aj poslanec klubu Sloboda a Solidarita Ondrej Dostál, ktorý priniesol zaujímavé porovnanie. Ak by sa na Slovensku uplatnila 10-percentná hranica na zvolenie politickej strany do parlamentu, boli by sme ako jediní v Európe pred 7-percentným Tureckom.
"V krajinách EÚ s pomerným volebným systémom býva kvórum najčastejšie v rozmedzí 3 až 5 percent. Prípadne je nižšie, alebo žiadne. Vyššie ako 5 percent nie je v EÚ nikde. Dokonca aj Turecko, ktoré malo desaťročia kvórum 10 percent, ho v roku 2022 znížilo na 7 percent," napísal Dostál.