V Paríži predstavili nové vitráže pre Notre-Dame: Státisíce ľudí sú proti nim

Vo výstavnom pavilóne Grand Palais v Paríži v utorok sprístupnili návrhy šiestich nových vitráží, ktoré majú nahradiť súčasné okná v katedrále Notre-Dame. Tieto vitráže, ktoré vo Francúzsku vyvolali vášnivú debatu, by mali byť nainštalované na južnej strane katedrály do konca roku 2026.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tvrdá rana pre Slovákov: Lacným nákupom z Číny definitívne odzvonilo! Eurokomisia zavádza clo, TENTO dátum si zapíšte
Očakáva ďalší podraz? Kaliňák to povedal jasne: TAKTO podľa neho prezident rozhodne o novele Trestného zákona!
ŠKANDÁL, aký nemá obdobu: Zamestnanci bratislavskej univerzity špehovali študentky počas prezliekania! Využívali kamery