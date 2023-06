Divoké večierky, daňové úniky či sex s neplnoletou: Aj týmito škandálmi sa preslávil Silvio Berlusconi

Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi, ktorý dnes ráno zomrel, už od detstva vedel, že ho priťahuje svet veľkého obchodu a cítil, že má v sebe kus šoumena.

Tieto vlastnosti ho predurčovali na úspešnú kariéru v politike. Bol najdlhšie slúžiacim povojnovým talianskym premiérom. Mediálny magnát s odhadovaným majetkom vo výške siedmich miliárd dolárov viedol taliansku vládu štyri funkčné obdobia celkovo deväť rokov a 19 rokov zasadal v parlamente.

Čím sa však "preslávil" ešte viac, boli jeho škandály týkajúce sa napríklad orgií, ktoré mal organizovať, alebo uplácanie svedkov alebo dokonca platený sex s neplnoletým dievčaťom.

Len tento rok vo februári súd oslobodil Berlusconiho z obvinenia, že podplácal svedkov v prípade sexuálnych večierkov známych ako bunga-bunga. V prípade boli obvinené z krivého svedectva zhruba dve desiatky spoločníčok, ktoré podľa obžaloby upravili svoje výpovede v prospech bývalého premiéra. Aj ich súd oslobodil.

Sexuálne orgie

Proces sa týkal sexuálnych večierkov, ktoré Berlusconi v dobách, kedy bol premiérom, organizoval vo svojej luxusnej vile neďaleko Milána. Podľa vyšetrovateľov sa na podujatí zúčastnila aj jedna neplnoletá marocká tanečnica, ktorá vystupovala pod prezývkou Ruby.

Ruby vlastným menom Karima Mahrúgová vypovedala na polícii o valentýnskom večierku v meste Arcore. Poznamenala, aké známe tváre s televízie a parlamentu sa na ňom objavili. Len za tri večery dostala od talianského premiéra 150-tisíc eur, šperky, hodinky a dokonca aj automobil Audi.

Berlusconi bol neprávomocne odsúdený v roku 2013 na sedem rokov väzenia za zneužitie právomoci a organizáciu prostitúcie detí. V roku 2015 ho však najvyšší súd právoplatne oslobodil. Prípad prispel k pádu Berlusconiho vlády v roku 2011.

Súčasťou večierkov bunga-bunga boli aj mladučké elitné prostitútky. Imán Fadílová vypovedala, že na jednom večierku predvádzali striptíz v kostýmoch mníšok. "Začali tancovať ako mníšky vo filme Sestra v akcii a potom sa vyzliekli," vypovedala pri jednom zo súdnych pojednávaní Fadílová. V jednej vile, v ktorej Berlusconi organizoval svoje divoké orgie sa zúčastnil aj český expremiér Mirek Topolánek. Na jednej z fotiek, ktoré zverejnil v roku 2009 španielsky denník El Pais, je expremiéra vidieť nahého.

Fadílová, ktorá svedčila pred súdom proti Berlusconimu neskôr v roku 2019 zomrela oficiálne na vzácnu chorobu. Jej smrť však vyvolala špekulácie, čo sa jej naozaj mohlo stať. Ona sama svojim priateľom a právnikovi povedala, že bola otrávená.

Vzťahy s mafiou

Sexuálne škandály neboli jedinými, ktorým Berlusconi čelil. Udržiaval styky s mafiou a to ešte predtým, ako vstúpil do politiky. Dokonca jej aj platil za to, že mu dala pokoj. Vyšlo to najavo v rozsudku nad Berlusconiho blízkym spolupracovníkom Marcellom Dell'Utrim. Ten mal pôsobiť ako spojka medzi Berlusconim a mafiou. Jeho prostredníctvom expremiér posielal predstaviteľom mafie peniaze na svoju ochranu a za pomoc s obchodmi na Sicílii.

Daňové úniky

V roku 2014 bol právoplatne odsúdený na štyri roky väzenia za daňové úniky v ním vlastnenej spoločnosti Mediaset. Berlusconi si vybral alternatívny trest verejnoprospešných prác v domove dôchodcov neďaleko Milána, ktorý mu vypršal v marci 2015. Kvôli tomuto odsúdeniu za daňové úniky z roku 2013 nesmel Berlusconi šesť rokov zastávať volené funkcie ani kandidovať. Preto musel odísť v roku 2013 aj zo Senátu. Po vypršaní zákazu politickej činnosti bol v roku 2019 zvolený do Európskeho parlamentu.

Vzťah s Ruskom

Berlusconi patrí k najkontroverznejším talianskym politikom za posledné desaťročie. V septembri 2015 napríklad prekvapil európskych partnerov tým, že zavítal na Krymský polostrov, ktorý anektovalo Rusko. Komentáre návštevu hodnotili ako expremiérov symbolický výraz podpory dlhoročnému priateľovi, ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi.

Kritiku žal Berlusconi aj svojím postojom k súčasnej ruskej invázii na Ukrajinu. Z jeho strany zaznievali opatrné hlasy ohľadom vojenskej pomoci Ukrajine a Berslusconi nedávno povedal, že keby bol premiérom, neusiloval by sa o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Tvrdil, že keby Zelenskyj prestal útočiť na dve proruské separatistické republiky na Donbase, k vojne by nedošlo. "Správanie tohto pána hodnotím veľmi, veľmi negatívne," povedal. Už vlani v septembri vyvolal rozruch, keď vyhlásil, že Putin bol k vojne dotlačený "ruským ľuďom, svojou stranou a svojimi ministrami" a reagoval na výzvy proruských separatistov.

Okrem iného tiež povedal, že Putin chcel vládu v Kyjeve nahradiť "vládou slušných ľudí". Zelenskyj vo februári tohto roka na spoločnej tlačovej konferencii s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, ktorá navštívila Kyjev, reagoval slovami: "Berlusconiho dom nebol denne bombardovaný, na jeho dvorek nevišiel jeho partner z Ruska v tanku, nezničil jeho blízkych."