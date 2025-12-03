Neuveriteľná drzosť: Inštruktor v Tatrách údajne vysekal lezecké istenie

Poľský zväz alpinistov (PZA) odobral licenciu jednému zo svojich inštruktorov a trénerov športového lezenia po tom, čo podľa zväzu odstránil istiace body z troch lezeckých ciest na Zadnom Koščielci vo Vysokých Tatrách. Zväz oznámil, že zásah bol vykonaný bez súhlasu poľského Tatranského národného parku (TPN) a bez konzultácie s lezeckou komunitou. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
