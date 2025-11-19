V Európe dominuje extrémne protikresťanský, liberálny mainstream, uviedol Szijjártó

BUDAPEŠŤ - Európsky politický život je ovládaný extrémne protikresťanským, liberálnym mainstreamom, takže tým zodpovednejšie sa musí maďarská vláda stavať za ochranu a pomoc prenasledovaným kresťanom. Podľa servera hang.hu to povedal v stredu v Budapešti maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó na podujatí venovanom situácii prenasledovaných kresťanov.
Európa čelí vojnám a teroru
Szijjártó zdôraznil, že Európa je priamo konfrontovaná s nebezpečenstvami vojen, migrácie a terorizmu. „Dnes európsku politickú scénu a s ňou aj všetko ovláda extrémne liberálny mainstream,“ uviedol Szijjártó s tým, že občania sú zastrašovaní. „Ak sa niekto na sto percent nehlási k propagande liberálneho mainstreamu, je okamžite stigmatizovaný a izolovaný,“ povedal šéf maďarskej diplomacie.
Dodal, že jednou z hlavných charakteristík tohto „teroru verejnej mienky“ je „veľmi násilná, agresívna sekularizácia a proticirkevné a protikresťanské správanie“.
Kresťania nepočutí v politike, moslimovia hlasní
Szijjártó sa kriticky vyjadril ku skutočnosti, že kým značná časť kresťanských komunít v iných častiach sveta je vystavená fyzickému prenasledovaniu, zástupcovia moslimských štátov v medzinárodnom politickom priestore hlasno, vášnivo a rozhodne vystupujú proti islamofóbii. „Nikdy ale nepočujeme politických zástupcov zdanlivo kresťanskej Európy, ktorí by sa postavili za prenasledovaných kresťanov,“ podčiarkol.
Maďarsko sa postaví za prenasledovaných kresťanov
„To zvyšuje zodpovednosť národnej vlády krajiny s tisícročnou kresťanskou štátnosťou. Chcel by som vás uistiť, že (maďarská) národná vláda sa postaví za každú situáciu, keď kresťanské komunity potrebujú pomoc a podporu,“ povedal Szijjártó a dodal, že v posledných rokoch bola v rámci programu Hungary Helps poskytnutá pomoc viac ako dvom miliónom ľudí v 64 krajinách sveta. Bolo realizovaných 450 humanitárnych alebo rozvojových programov.
Podotkol, že len v roku 2024 žilo 380 miliónov kresťanov na celom svete na miestach, kde boli alebo mohli byť prenasledovaní pre svoju vieru. V minulom roku bolo podľa Szijjártóa zdokumentovaných takmer 4500 vrážd kresťanov za ich vieru. „A tiež takmer päťtisíc kresťanov bolo vlani uväznených na celom svete, pretože sú kresťania,“ uzavrel maďarský minister.