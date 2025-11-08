Parížsky Louvre zavádza nové bezpečnostné kroky: Rreaguje na krádež šperkov

PARÍŽ - Parížske múzeum Louvre oznámilo nové opatrenia na zlepšenie bezpečnosti. Došlo k tomu niekoľko týždňov po krádeži šperkov vo francúzskej metropole. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Múzeum uviedlo v piatok, že sa v najbližších týždňoch nainštaluje v citlivých verejných priestoroch v bezprostrednej blízkosti Louvru ochranná infraštruktúra. Okrem toho sa v okolí umiestnia ďalšie bezpečnostné kamery a pri vchodoch do múzea sa postavia bariéry, aby sa zabránilo vjazdu áut. Posilnia sa tiež policajné hliadky v okolí a zváži sa aj zvýšenie policajnej prítomnosti v múzeu.
V snahe zlepšiť ochranu sa najme aj bezpečnostný koordinátor, ktorý sa bude zodpovedať priamo riaditeľovi múzea a bude mať na starosti všetky bezpečnostné opatrenia. Okrem toho sa zriadi operačné centrum pre kybernetickú bezpečnosť, oznámil Louvre.
Louvre vyšetruje krádež kráľovských klenotov
K vlámaniu došlo v nedeľu 19. októbra. Štyria zlodeji prezlečení za stavebných robotníkov sa k budove dostali nákladným autom s hydraulickou plošinou, ktorou sa vyviezli k balkónu na prvom poschodí, kde rozbili okno a následne vstúpili do Apolónovej galérie. V priebehu pár minút odtiaľ ukradli deväť historických klenotov patriacich francúzskym kráľovským rodinám. Koruna cisárovnej Eugénie – najcennejší šperk z lupu – bola neskôr nájdená rozbitá pred múzeom. Šperky, ktorých hodnota sa odhaduje na vyše 80 miliónov eur, sa doposiaľ nenašli. Parížska prokurátorka Laure Beccuauová opakovane upozorňovala, že ukradnuté predmety sú nepredajné.