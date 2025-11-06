MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási obete po dronovom útoku vo Volgogradskej oblasti: Horí priemyselná zóna

MOSKVA - Pri rozsiahlom dronovom útoku v ruskej Volgogradskej oblasti na juhu krajiny zahynul najmenej jeden človek a v priemyselnej zóne vypukol požiar. Vo štvrtok o tom informoval tamojší gubernátor Andrej Bočarov, informuje agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
07:06 V Pokrovsku, o ktorej v posledných dňoch zvádza tvrdé boje ukrajinská armáda s ruskými inváznymi silami, zostáva asi 1200 civilistov a ich evakuácia je prakticky nemožná. Podľa serveru RBK Ukrajina to dnes povedal Dmytro Petlin, zástupca správy východoukrajinskej Doneckej oblasti, v ktorej mesto leží.
06:12 Európska únia sa pripravuje na ďalšie sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov. Vo väčšine prípadov to fakticky ukončí vydávanie viacnásobných povolení na vstup do schengenského priestoru, uviedli pre portál Politico traja európski predstavitelia.
Očakáva sa, že prísnejšie pravidlá budú formálne prijaté a zavedené tento týždeň ako súčasť balíka opatrení zameraných na zníženie počtu Rusov vstupujúcich na územie eurobloku. Ide o najnovší krok EÚ v snahe potrestať Moskvu za jej pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Rusi tak budú vo všeobecnosti dostávať iba jednorazové víza, s niekoľkými výnimkami z humanitárnych dôvodov alebo pre osoby, ktoré majú aj občianstvo EÚ.
06:10 Ukrajinský útok zasiahol 24-poschodový obytný dom, pričom došlo k poškodeniu balkónov a rozbitiu okien aj na okolitých budovách. Bočarov na sociálnej sieti Telegram oznámil, že pri útoku zahynul 48-ročný civilista. Padajúce úlomky z dronov tiež spôsobili požiar v priemyselnej oblasti, ktorý sa už podarilo uhasiť.
Volgogradská oblasť je významným priemyselným centrom s rafinériami a závodmi na spracovanie ropy a plynu. Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila útoky dronmi a raketami na ruské územie, najmä na priemyselné objekty, pripomenula AFP. Moskva, ktorá v roku 2022 spustila rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, medzitým zintenzívnila letecké údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a železničné siete.