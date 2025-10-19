Hamas hlási problémy: Uzavretie priechodu Rafah brzdí odovzdanie tiel rukojemníkov

GAZA - Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas. Skupina mala v rámci prímeria s Izraelom odovzdať zvyšných živých i mŕtvych rukojemníkov, no podľa vlastných slov má problém nájsť ostatky rukojemníkov. Informuje o tom agentúra AFP.
Palestínska skupina vo svojom vyhlásení tvrdí, že pokračujúca uzávierka Rafahu „blokuje vstup špecializovaného vybavenia potrebného na pátranie po nezvestných osobách pod troskami a zabraňuje príchodu forenzných tímov potrebných na identifikáciu tiel“. Práve to podľa Hamasu vedie k „výrazným oneskoreniam pri získavaní a prevážaní rukojemníkov“. Na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti minulý piatok, mal Hamas prepustiť zvyšných živých 20 rukojemníkov a odovzdať telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Urobiť tak mal do 72-hodín od pozastavenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie.
Militantné hnutie však telá nevrátilo naraz, ale odovzdáva ich postupne. Hamas odovzdal aj pozostatky občana Nepálu a jedno telo podľa izraelskej armády nepatrilo žiadnemu rukojemníkovi. Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. S hľadaním ostatkov izraelských rukojemníkov pritom pomáhajú aj experti z Turecka. Hamas vrátil ďalšie dve telá rukojemníkov aj v sobotu neskoro večer. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua medzičasom potvrdil, že predstavitelia Medzinárodného výboru Červeného kríža odovzdali tieto ostatky izraelskej armáde. Tieto telá následne prevezú na identifikáciu do zdravotníckeho zariadenia v Izraeli.
Izraelskí predstavitelia v utorok oznámili, že priechod Rafah zostane v stredu zatvorený a prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy bude obmedzený. Dôvodom je, že palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí neodovzdalo všetky telá rukojemníkov. Priechod Rafah je dôležitý, pretože je to jediný priechod z Pásma Gazy na územie, ktoré nie je priamo kontrolované Izraelom. Palestínska ambasáda v Egypre v sobotu oznámila, že tento priechod bude opäť otvorený v pondelok. Netanjahuova kancelária však tieto tvrdenia nepotvrdila a oznámila, že priechod zostane uzavretý až do odvolania.