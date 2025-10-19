Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Hamas hlási problémy: Uzavretie priechodu Rafah brzdí odovzdanie tiel rukojemníkov

hraničný priechod Rafah
hraničný priechod Rafah (Zdroj: SITA/AP Photo/Mohamed Arafat)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GAZA - Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas. Skupina mala v rámci prímeria s Izraelom odovzdať zvyšných živých i mŕtvych rukojemníkov, no podľa vlastných slov má problém nájsť ostatky rukojemníkov. Informuje o tom agentúra AFP.

Palestínska skupina vo svojom vyhlásení tvrdí, že pokračujúca uzávierka Rafahu „blokuje vstup špecializovaného vybavenia potrebného na pátranie po nezvestných osobách pod troskami a zabraňuje príchodu forenzných tímov potrebných na identifikáciu tiel“. Práve to podľa Hamasu vedie k „výrazným oneskoreniam pri získavaní a prevážaní rukojemníkov“. Na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti minulý piatok, mal Hamas prepustiť zvyšných živých 20 rukojemníkov a odovzdať telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Urobiť tak mal do 72-hodín od pozastavenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie.

Militantné hnutie však telá nevrátilo naraz, ale odovzdáva ich postupne. Hamas odovzdal aj pozostatky občana Nepálu a jedno telo podľa izraelskej armády nepatrilo žiadnemu rukojemníkovi. Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. S hľadaním ostatkov izraelských rukojemníkov pritom pomáhajú aj experti z Turecka. Hamas vrátil ďalšie dve telá rukojemníkov aj v sobotu neskoro večer. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua medzičasom potvrdil, že predstavitelia Medzinárodného výboru Červeného kríža odovzdali tieto ostatky izraelskej armáde. Tieto telá následne prevezú na identifikáciu do zdravotníckeho zariadenia v Izraeli.

Izraelskí predstavitelia v utorok oznámili, že priechod Rafah zostane v stredu zatvorený a prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy bude obmedzený. Dôvodom je, že palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí neodovzdalo všetky telá rukojemníkov. Priechod Rafah je dôležitý, pretože je to jediný priechod z Pásma Gazy na územie, ktoré nie je priamo kontrolované Izraelom. Palestínska ambasáda v Egypre v sobotu oznámila, že tento priechod bude opäť otvorený v pondelok. Netanjahuova kancelária však tieto tvrdenia nepotvrdila a oznámila, že priechod zostane uzavretý až do odvolania.

Viac o téme: Hraničný priechodRukojemníciOdovzdanieHamasRafah
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký rezort diplomacie má
Americký rezort diplomacie má správy o plánovanom útoku Hamasu na civilistov v Gaze
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Netanjahu sa nevzdáva! Znova chce viesť Izrael po voľbách v roku 2026
Zahraničné
Ilustračné foto
Hamas ešte dnes večer odovzdá Izraelu telá ďalších dvoch rukojemníkov, oznámilo hnutie
Zahraničné
Špeciálny vyslanec Bieleho domu
Po izraelskom útoku na Hamas v Katare som sa cítil zradený, uviedol vyslanec Witkoff
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Futbal
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Futbal
Hráč Považskej Bystrice Patrik Tichý: Výsledok už nezmeníme, ale mrzia nás nepremenené šance na palubovke Sassari
Hráč Považskej Bystrice Patrik Tichý: Výsledok už nezmeníme, ale mrzia nás nepremenené šance na palubovke Sassari
Hádzaná

Domáce správy

Mnohí zamestnanci si POLEPŠIA!
Mnohí zamestnanci si POLEPŠIA! Zvyšuje sa TENTO príspevok, pozrite na nové SUMY
Domáce
Milovníci húb, POZOR! Tento
Milovníci húb, POZOR! Tento KVÍZ musíte zvládnuť ľavou zadnou: Spravíte ho na 100 percent?
Domáce
FOTO Memečkári si podali kontroverzného
Memečkári si podali kontroverzného Kotlára: Vtipné obrázky, z ktorých pôjdete do popuku!
Domáce
Vo Vychylovke sa chystá pravá kysucká zabíjačka: Ochutnáte tradičné jedlá a zažijete atmosféru minulosti
Vo Vychylovke sa chystá pravá kysucká zabíjačka: Ochutnáte tradičné jedlá a zažijete atmosféru minulosti
Čadca

Zahraničné

FOTO Masové demonštrácie v USA:
Masové demonštrácie v USA: Takmer sedem miliónov ľudí protestovalo proti Trumpovi
Zahraničné
Americký rezort diplomacie má
Americký rezort diplomacie má správy o plánovanom útoku Hamasu na civilistov v Gaze
Zahraničné
hraničný priechod Rafah
Hamas hlási problémy: Uzavretie priechodu Rafah brzdí odovzdanie tiel rukojemníkov
Zahraničné
letisko v Mníchove
Chaos na letisku v Mníchove: Dráhu dvakrát uzavreli pre podozrivú aktivitu
Zahraničné

Prominenti

Českom otriasa NECHUTNÝ ŠKANDÁL:
Českom otriasa NECHUTNÝ ŠKANDÁL: Zneužívanie detí v tábore... Obeťami mali byť aj ZNÁME TVÁRE!
Domáci prominenti
Peter Kočiš
Peter Kočiš oslavuje 60-ku: Pamätáte si, akú reláciu moderoval či kde hral? OTESTUJTE SA!
Domáci prominenti
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka... V divadle hrala viac ako 40 rokov!
Domáci prominenti
Majself
Majself sa poriadne sekol: 7 hodín sedel v aute úplne zbytočne... Marcin sa na tom dobre zabával
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Objav, ktorý prepisuje históriu
Objav, ktorý prepisuje históriu dinosaurov: Vysoko v Andách našli jedného z najstarších druhov dinosaurov na svete
Zaujímavosti
Zmena pohlavia ako vstupenka
Zmena pohlavia ako vstupenka do výhod: Muž využil dieru v systéme! Rakúšan si vybavil skorší dôchodok aj ženské väzenie
Zaujímavosti
Tieto parazity sú späť:
Tieto parazity sú späť: Ako sa ich rýchlo a efektívne zbaviť? Radí odborníčka
vysetrenie.sk
Z rozprávkovej svadby katastrofa:
Z rozprávkovej svadby katastrofa: Ženích zmizol zo svadby, nevesta ho márne hľadala! Našla ho v posteli s inou
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)

Šport

Ohlasy trénerov a hráčov po derby: Weiss otvorene povedal, čím si Spartak prehral zápas
Ohlasy trénerov a hráčov po derby: Weiss otvorene povedal, čím si Spartak prehral zápas
Niké liga
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Niké liga
VIDEO Divočina v priamom prenose: Ty primitív, si normálny? Tréner Weiss krotil vulgárneho fanúšika
VIDEO Divočina v priamom prenose: Ty primitív, si normálny? Tréner Weiss krotil vulgárneho fanúšika
Niké liga
VIDEO V akcii štyria Slováci: Slafkovský skóroval, bodoval aj Černák, Honzek dostal nádielku
VIDEO V akcii štyria Slováci: Slafkovský skóroval, bodoval aj Černák, Honzek dostal nádielku
NHL

Auto-moto

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pre zamestnávateľov
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Vyhorenie

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Výber receptov
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Sendviče a bagety

Technológie

Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Armádne technológie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Umelá inteligencia
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Veda a výskum
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Armádne technológie

Bývanie

Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania

Pre kutilov

Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia, ktoré po turbulentnom milostnom živote nájdu osobu snov: Od októbra sa im začnú diať tieto veci
Zábava
3 znamenia, ktoré po turbulentnom milostnom živote nájdu osobu snov: Od októbra sa im začnú diať tieto veci
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mnohí zamestnanci si POLEPŠIA!
Domáce
Mnohí zamestnanci si POLEPŠIA! Zvyšuje sa TENTO príspevok, pozrite na nové SUMY
Predsedníčka Európskej komisie Ursula
Zahraničné
EÚ je v pozore: Pripravuje sa na vojnu s Ruskom! Už si stanovila aj jasné ciele a termín
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Explózie na Ukrajine a prekvapivý plán z Kremľa! Putin ponúka dohodu, ktorá pobúrila Európu
Milovníci húb, POZOR! Tento
Domáce
Milovníci húb, POZOR! Tento KVÍZ musíte zvládnuť ľavou zadnou: Spravíte ho na 100 percent?

Ďalšie zo Zoznamu