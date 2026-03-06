Polícia pátra po 14-ročnej Štefánii z Plaveckého Štvrtka: FOTO Nevideli ste ju?

BRATISLAVA - Malackí policajti sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Štefánii Galbovej z Plaveckého Štvrtka. Naposledy bola videná v pondelok (2. 3.) o 16.30 h v obci Lozorno na Jelšovej ulici, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Dievča je vysoké 170 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé oči, čierne dlhé vlasy a váži približne 50 kilogramov. Oblečený mala ružový sveter, čiernu vestu a ružové tepláky. Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.