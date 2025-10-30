USA vyšle do Karibiku záchranné tímy na pomoc s následkami hurikánu Melissa

WASHINGTON - Spojené štáty mobilizovali tímy na pomoc pri katastrofách, ktoré sa vydajú do Karibiku, aby pomohli krajinám postihnutým hurikánom Melissa. V stredu to oznámil americký rezort diplomacie, píše správa agentúry AFP.
„Spojené štáty sú v úzkom kontakte s vládami Jamajky, Haiti, Dominikánskej republiky a Bahám, ktoré čelia ničivým dopadom hurikánu Melissa,“ napísal minister zahraničných vecí Marco Rubio v príspevku na platforme X. „Do postihnutých oblastí smerujú naše záchranné a zásahové tímy spolu s nevyhnutnými zásobami na záchranu životov,“ potvrdil minister.
Veľká pomoc
Ďalší predstaviteľ amerického rezortu diplomacie uviedol, že na mieste sa očakávajú „desiatky“ pracovníkov z USA, ktorí budú pomáhať pri záchranných operáciách a vyhodnocovaní škôd. Podľa amerického Národného centra pre hurikány v Miami zasiahla Melissa v stredu Bahamy a vo štvrtok by mala prejsť západne od pobrežia Bermúd, informovala agentúra AP. Dodala, že presný rozsah škôd, ktoré hurikán v Karibiku spôsobil, nebol v stredu známy, keďže v postihnutých oblastiach stále panovali nebezpečné podmienky a región naďalej hlásil rozsiahle výpadky energií. Hurikán Melissa si doposiaľ vyžiadal najmenej 34 obetí - osem na Jamajke, jednu v Dominikánskej republike a 25 na Haiti, uvádza AP.