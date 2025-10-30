Šok na Islande: V prírode prvýkrát našli komára

Na Islande zaznamenali prvý prípad výskytu komára v prirodzenom prostredí. Ostrov bol pritom spolu s Antarktídou jedným z posledných miest na svete bez prítomnosti komárov, napísala agentúra AFP. Jeden samček a dve samičky druhu komára krúžkovaného (Culiseta annulata) boli nájdení asi 30 kilometrov severne od hlavného mesta Reykjavíku, oznámil agentúre entomológ z Islandského inštitútu prírodných vied Matthias Alfredsson.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
V Tatrách zahynul známy maďarský novinár, priateľka ho držala do posledného momentu! Zdrvení sú aj kolegovia