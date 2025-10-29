Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Prímerie sa rúca: Izrael potvrdil smrť vojaka, nálety v Gaze si vyžiadali najmenej 50 mŕtvych

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP Photo/Abdel Kareem Hana)
TASR

GAZA - Izraelská armáda oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul v utorok popoludní počas bojov v blízkosti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Izrael v ten istý deň podnikol rozsiahle útoky na palestínske územie, pričom ako dôvod uviedol porušenie prímeria zo strany militantného hnutia Hamas. Z palestínskej enklávy hlásia najmenej 50 mŕtvych a približne 200 zranených. Informuje o tom agentúr AFP.

Aktualizované 7:15 Podľa vyhlásenia armády 37-ročný Yona Efraim Feldbaum „padol počas boja na južnom území Pásma Gazy“. Oblasť sa nachádza na východnej strane takzvanej žltej línie, ktorá je v rámci prímeria naďalej pod izraelskou kontrolou, píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI). Z Pásma Gazy úrady po utorkových izraelských náletoch hlásia najmenej 50 obetí vrátane 22 detí. Zranenia utrpelo približne 200 ľudí, uviedol hovorca miestnej civilnej obrany Mahmúd Basal pre AFP.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria po tom, čo hnutie údajne odovzdalo len časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. Netanjahu neskôr nariadil armáde okamžité údery na ciele v Pásme Gazy. Vo vyhlásení jeho úradu sa neuvádzal konkrétny dôvod útokov. Vojenský predstaviteľ však uviedol, že Hamas porušil prímerie tým, že podnikol útok proti izraelským silám v oblasti enklávy kontrolovanej Izraelom. Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody.

Trump vyhlásil, že „nič“ neohrozí platné prímerie

Prezident Spojených štátov Donald Trump po úderoch vyhlásil, že „nič“ neohrozí platné prímerie v Pásme Gazy. „Zabili izraelského vojaka. Tak Izraelčania odpovedali naspäť a mali odpovedať,“ povedal šéf Bieleho domu v lietadle Air Force One. Americký viceprezident J. D. Vance reagoval, že prímerie naďalej platí. „To však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam,“ povedal pre stanicu FOX News. „Vieme, že Hamas alebo niekto iný napadol izraelského vojaka. Očakávame, že Izraelčania odpovedia, ale myslím si, že prezidentov mier vydrží,“ dodal s odkazom na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Izraelské médiá v utorok informovali o prestrelke medzi izraelskými jednotkami a bojovníkmi Hamasu v meste Rafah na juhu pásma. Armáda tieto správy nekomentovala. Hamas poprel zodpovednosť za útok na izraelské sily a vyhlásil, že naďalej dodržiava dohodu o prímerí. Hnutie zároveň oznámilo, že v reakcii na izraelskú eskaláciu odkladá odovzdanie ďalšieho tela izraelského rukojemníka. Dodalo, že pokračujúce útoky ohrozujú aj pátranie po zvyšných telách, ktoré prisľúbilo odovzdať v rámci prvej fázy mierovej dohody.

