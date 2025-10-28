Západ Turecka neskoro večer zasiahlo zemetrasenie o sile šiestich stupňov

ANKARA - Západ Turecka dnes pozdĺž večer zasiahlo zemetrasenie o sile šesť stupňov, informovala americká geologická služba USGS. Agentúra AP napísala, že zatiaľ nie sú informácie o mŕtvych či zranených.
Zemetrasenie oblastí blízko mesta Sindirgi, ktoré leží asi dve hodiny cesty autom severovýchodne od Izmiru, otraslo o 22:48 miestneho času (20:48 SEČ). Ohnisko otrasov sa nachádzalo osem kilometrov pod povrchom.
AP s odvolaním sa na úrady oznámila, že sa v dôsledku zemetrasenia, ktoré bolo cítiť aj v Istanbule, zrútili najmenej tri budovy. Súkromná televízia NTV povedala, že to bola trojica stavieb, ktoré poškodili predchádzajúce otřesy. O obetiach zatiaľ nie sú správy. Oblasť okolo Sindirgi už v srpnu zasiahlo zemetrasenie o sile 6,1 stupňa, ktoré si vyžiadalo jeden život a desiatky zranených.