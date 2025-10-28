Utorok28. október 2025, meniny má Dobromila, zajtra Klára, Kiara

MIMORIADNY ONLINE OSN obvinila Rusko zo zločinov proti ľudskosti! Civilistov prenasledujú drony

Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Mikhail Tereshchenko, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
TASR, ČTK

ŽENEVA - Rusko sa neprestajnými útokmi pomocou dronov, ktorými prenasleduje, loví a vyháňa z domovov civilistov žijúcich v blízkosti frontovej línie na Ukrajine, dopúšťa zločinu proti ľudskosti. Uvádza sa to v správe nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Ukrajinu, ktorú zverejnili v pondelok. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP. Situáciu sledujeme online.

6:05 Operácia ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby (HUR) zabila syna ruského generála v Zaporižskej oblasti. Putin podpísal zákon, ktorý formálne ruší Dohodu o správe a likvidácii plutónia s USA.

Rusko dronmi loví ukrajinských civilistov, pácha tým zločin, zistila komisia OSN

„Ruské orgány systematicky koordinovali akcie zamerané na vyháňanie ukrajinských civilistov z ich miest bydliska prostredníctvom útokov dronmi, ako aj deportáciami a presídľovaním,“ uviedla komisia, ktorú zriadila Rada OSN pre ľudské práve krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Jej najnovšia 17-stranová správa sa zakladá na rozhovoroch s 226 osobami vrátane obetí, svedkov, humanitárnych pracovníkov a predstaviteľmi miestnych úradov. Okrem toho boli overené stovky videí, ktoré sa ocitli na internete a sociálnych sieťach.

Rusko podľa správy spáchalo zločin proti ľudskosti v podobe vraždy na oveľa väčšom území, než sa pôvodne predpokladalo. V máji komisia určila, že dronové útoky na civilistov prebiehajú na 100-kilometrovom úseku na pravom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti. O päť mesiacov neskôr rozsah svojich záverov rozšírila na 300-kilometrový úsek ukrajinského územia v Dnepropetrovskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti.

V texte sa opisuje, ako ruské drony s namontovanými kamerami prenasledovali civilistov na veľké vzdialenosti a v niektorých prípadoch na nich zhodili zápalné bomby alebo výbušniny, keď sa snažili nájsť úkryt. Jednu ženu z Chersonu bezpilotné lietadlo naháňalo, keď parkovala svoje auto, a potom ju napadlo a zranilo pri hľadaní útočiska vo svojej garáži. V ten istý deň prileteli ďalšie dva drony a zasiahli jej dom, z ktorého potom odišla. „Viac ako rok ruské ozbrojené sily vedú útoky dronmi proti širokej škále civilných cieľov,“ píše sa v správe, ktorá menovite spomína ľudí, domy alebo iné budovy, miesta, kde sa distribuuje humanitárna pomoc, a kritickú energetickú infraštruktúru.

Útoky donútili tisíce ľudí k úteku

Nezávislá komisia, ktorú Rusko neuznáva, podľa AFP zdôraznila, že tieto útoky „donútili tisíce ľudí k úteku“ a ich terčom sa stali aj hasiči, zdravotníci a ďalší záchranári. Tým bolo miestne obyvateľstvo pripravené o pohotovostné služby tam, kde sú najviac potrebné. Popri „úmyselnom útočení na civilistov a civilné objekty, neľudskom zaobchádzaní a porušovaní ľudských práv“ sa Moskva podľa nej dopustila „vojnových zločinov“ aj tým, že z okupovaných častí ukrajinskej Záporožskej oblasti deportovala a presídlila civilistov.

„Niet pochýb o tom, že operátori dronov konajú úmyselne,“ povedal pre agentúru Reuters predseda vyšetrovacej komisie Erik Mose. „Skutočne prenasledujú ľudí, či už sú vo svojich záhradách, doma alebo na ulici,“ dodal. Rusko popiera, že by zámerne útočilo na civilistov na Ukrajine, hoci jeho sily od začiatku invázie zabili tisíce z nich. Ukrajina takisto zasiahla civilnú infraštruktúru v Rusku a na častiach svojho územia, ktoré nemá pod kontrolou, no v oveľa menšom rozsahu, napísala agentúra Reuters.

