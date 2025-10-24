Dráma v Nových Zámkoch! Auto zrazilo 72-ročnú chodkyňu pri priechode: Utrpela ťažké zranenia

NOVÉ ZÁMKY - V Nových Zámkoch v blízkosti vyznačeného priechodu pre chodcov narazil vodič vozidla do 72-ročnej chodkyne. Žena utrpela ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Nehoda sa stala vo štvrtok (23. 10.) v podvečerných hodinách na Ulici G. Bethlena, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa doterajších informácií 37-ročný vodič vozidla Volkswagen Tiguan z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do chodkyne. Či sa žena nachádzala priamo na priechode alebo mimo neho je predmetom ďalšieho vyšetrovania, potvrdila polícia.
Chodkyňa bola prevezená do nemocnice s ťažkými zraneniami s predpokladaným časom liečenia dva až tri mesiace. Vodič bol na mieste nehody podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.