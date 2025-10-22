Streda22. október 2025, meniny má Sergej, zajtra Alojzia

Letisko vo Vilniuse pozastavilo prevádzku: Vzdušný priestor narušili balóny pašerákov z Bieloruska

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VILNIUS - Letisko v litovskom Vilniuse v utorok večer pozastavilo prevádzku z dôvodu prítomnosti balónov používaných na pašovanie cigariet z Bieloruska vo vzdušnom priestore krajiny. Oznámilo to vo vyhlásení tamojšie národné centrum riadenia krízových situácii, informuje o tom agentúra Reuters.

„Prevádzka bola narušená v dôsledku meteorologických balónov, ktoré sa používajú na pašovanie cigariet z Bieloruska,“ uviedlo spomínané centrum a dodalo, že cestujúcich požiadali, aby sledovali oficiálne informácie letiska. Podľa prevádzkovateľa letiska vo Vilniuse dosiaľ presmerovali osem príletov na iné letiská vrátane letiska v Kaunase a poľskej Varšave. K uzavretiu tohto letiska došlo aj 5. októbra, a to pre podobný incident. V tom čase prevádzku narušili héliové balóny s pašovanými cigaretami zo susedného Bieloruska.

Pašeráci používajú meteorologické balóny na prepravu bieloruských cigaretových balíčkov, ktoré sa potom predávajú v Európskej únii, kde je tabak drahší. Litva vlani zaznamenala 966 takýchto balónov a v tomto roku vyše 540. Agentúra Reuters pripomína, že v uplynulej dobe bola narušená letová prevádzka vo viacerých európskych krajinách, kde došlo k narušeniu vzdušného priestoru či spozorovaniu dronov v blízkosti letísk. V júli došlo v Litve k dvom narušeniam vzdušného priestoru ruským dronom prilietajúcim zo susedného Bieloruska. Jedno z bezpilotných lietadiel vtedy prevážalo výbušniny. Litva následne v reakcii na tieto prieniky dronov od 13. augusta uzavrela svoj vzdušný priestor nad niektorými úsekmi hraníc s Bieloruskom.

Viac o téme: LetiskoVilniusLitvaBalóny
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

polícia zadržala muža, ktorý
Muž sa vyhrážal streľbou na letisku v Atlante: Polícia ho zadržala s puškou v aute
Zahraničné
FOTO Tragédia v Hongkongu: Lietadlo
Tragédia v Hongkongu: Lietadlo z Dubaja skončilo v mori! Dvaja mŕtvi a štyria zranení
Zahraničné
letisko v Mníchove
Chaos na letisku v Mníchove: Dráhu dvakrát uzavreli pre podozrivú aktivitu
Zahraničné
FOTO Tlačová konferencia na Letisku
Letecká spoločnosť Wizz Air obnovuje pravidelnú linku Bratislava - Košice: Prvý let sa uskutoční 21. novembra
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Spoveď Jozefa Golonku o najhoršom životnom období: Obrovský strach v sanitke! Myslel na najhoršie?
Spoveď Jozefa Golonku o najhoršom životnom období: Obrovský strach v sanitke! Myslel na najhoršie?
Prominenti
Adela z Dunaja dosiahla, čo chcela: SVADBA s Kudličkom!
Adela z Dunaja dosiahla, čo chcela: SVADBA s Kudličkom!
Prominenti
SaS organizuje v Bratislave pochod, žiada odvolanie šéfa SIS Gašpara
SaS organizuje v Bratislave pochod, žiada odvolanie šéfa SIS Gašpara
Správy

Domáce správy

Polícia začala stíhanie pre
Polícia začala stíhanie pre nehodu v Margecanoch, pri ktorej zomrel chlapec
Domáce
FOTO Lavína vo Vysokých Tatrách
V Západných Tatrách prebieha pátranie: Zmizol poľský turista!
Domáce
Slovenská republika usporiada konferenciu
Slovenská republika usporiada konferenciu zameranú na spoluprácu s Ukrajinou
Domáce
V Západných Tatrách pátrajú po nezvestnom poľskom turistovi – nasadili dron aj špeciálne tímy
V Západných Tatrách pátrajú po nezvestnom poľskom turistovi – nasadili dron aj špeciálne tímy
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

FOTO Tragická zrážka dvoch autobusov:
Tragická zrážka dvoch autobusov: Zahynulo najmenej 63 ľudí, ďalší boli zranení
Zahraničné
Letisko vo Vilniuse pozastavilo
Letisko vo Vilniuse pozastavilo prevádzku: Vzdušný priestor narušili balóny pašerákov z Bieloruska
Zahraničné
José Jerí
Peruánsky dočasný prezident vyhlásil v Lime výnimočný stav v reakcii na násilie
Zahraničné
Obavy z rakoviny! Európska
Obavy z rakoviny! Európska únia zvažuje zákaz etanolu v dezinfekčných prostriedkoch
Zahraničné

Prominenti

Televízna hviezdička si neustriehla
Televízna hviezdička si neustriehla výstrih: Ups, prsia na úteku!
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálovej šou Pánska
Spoveď Jozefa Golonku o najhoršom životnom období: Obrovský strach v sanitke! Myslel na najhoršie?
Domáci prominenti
Jana Nagyová alias Arabela
RADIKÁLNE rozhodnutie legendárnej Arabely: ÚTEK z Nemecka! Herečka po sebe ZAHLADILA všetky STOPY
Domáci prominenti
Úžasná Francúzka: Prežila tragédiu,
Úžasná Francúzka: Prežila tragédiu, hrávala nahá pred kamerou a odvahu má i po osemdesiatke
Osobnosti

Zaujímavosti

Záhadný objekt v obľúbenej
Záhadné VIDEO z obľúbenej exotickej destinácie: To je UFO?! Nad starovekými stavbami sa objavil neznámy objekt!
Zaujímavosti
Panamská modelka spôsobila rozruch!
Modelka vstúpila do posilňovne a OKAMŽITE upútala pozornosť: Všetci sledovali každý pohyb! Čo spustilo lavínu pohľadov?
Zaujímavosti
Kávu nahraďte TÝMTO nápojom:
Kávu nahraďte TÝMTO nápojom: Je zdravší, výživnejší a navyše podporuje dobrú náladu!
vysetrenie.sk
VIDEO z Barcelony pobláznilo
VIDEO z Barcelony pobláznilo internet: Už nebudete jesť osamote, kaviareň to vymyslela po svojom! Čo poviete?
Zaujímavosti

Dobré správy

15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Tikajúca bomba na slovenských cestách: Ráž predstavil plán na opravu stoviek mostov naraz! Podarí sa to?
Tikajúca bomba na slovenských cestách: Ráž predstavil plán na opravu stoviek mostov naraz! Podarí sa to?
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!

Šport

FOTO Sabalenková s Badosovou rozpálili fanúšikov: Na spoločnej dovolenke ukázali sexi figúry
FOTO Sabalenková s Badosovou rozpálili fanúšikov: Na spoločnej dovolenke ukázali sexi figúry
WTA
Ani Hancko nezabránil kanonáde Arsenalu, Neapol bez Lobotku schytal šesťgólový debakel
Ani Hancko nezabránil kanonáde Arsenalu, Neapol bez Lobotku schytal šesťgólový debakel
Liga majstrov
Obhajca PSG siedmimi gólmi potupil Leverkusen, Inter a Manchester City to zvládli na nule
Obhajca PSG siedmimi gólmi potupil Leverkusen, Inter a Manchester City to zvládli na nule
Liga majstrov
Ôsmy titul nepridá: Djokovič sa musel odhlásiť z prestížneho turnaja
Ôsmy titul nepridá: Djokovič sa musel odhlásiť z prestížneho turnaja
ATP

Auto-moto

TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pracovný pohovor
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Motivácia a produktivita
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Aktuality

Varenie a recepty

Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Bravčové mäso

Technológie

Nová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyni
Nová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyni
Technológie
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Veda a výskum
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Filmy a seriály
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Xiaomi

Bývanie

Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje

Pre kutilov

Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Odborník vyvracia jeden z najznámejších marketingových sľubov na chudnutie: Toto vám v reklamách nepovedia
Chudnutie a diéty
Odborník vyvracia jeden z najznámejších marketingových sľubov na chudnutie: Toto vám v reklamách nepovedia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Firmy na Slovensku sa
Domáce
Firmy na Slovensku sa vzbúrili: Známe spoločnosti odkazujú vláde, že zrušené novembrové voľno si berú SPÄŤ!
Donald Trump
Zahraničné
Trump nechce zbytočné stretnutie s Putinom: Nechcem strácať čas!
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok v ruskej oblasti: Ukrajinská armáda zasiahla dôležitý chemický závod!
Mužovi našli v útrobách
Zahraničné
Muža strašne bolelo brucho: Budete v šoku z toho, čo mu tam lekári našli! FOTO po operácii

Ďalšie zo Zoznamu