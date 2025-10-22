MIMORIADNY ONLINE Masívny útok v ruskej oblasti: Ukrajinská armáda zasiahla dôležitý chemický závod!

KYJEV - Ukrajinské sily zasiahli dôležitý chemický závod v Brianskej oblasti na juhu Ruska, oznámila v utorok ukrajinská armáda, podľa ktorej pri útoku použili aj francúzsko-britské strely Storm Shadow. Informuje o tom agentúra Reuters.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:26 Rusko v noci na stredu zaútočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev. Raketové útoky spôsobili požiare, trosky z rakiet dopadli do štvrtí hlavného mesta, oznámil na platforme Telegram starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Informuje o tom agentúraDPA a Reuters. Podľa počiatočných správ síl ukrajinskej protivzdušnej obrany ruská armáda odpálila najmenej štyri rakety. Reportér DPA hlási približne desať výbuchov v centre mesta, zväčša z protileteckej paľby.
6:20 Ukrajinskí poslanci v utorok schválili zmenu tohtoročného rozpočtu, pričom zvýšili výdavky na obranu na rekordnú úroveň. Informuje o tom agentúra Reuters. Poslanci schválili zvýšenie o približne 325 miliárd hrivien (približne 6,7 miliardy eur). Obranné výdavky Ukrajiny sa tak tento rok zvýšili na celkovo zhruba 2,96 bilióna hrivien (61 miliárd eur).
Išlo o masívny kombinovaný útok
Podľa vyhlásenia generálneho štábu na platforme Telegram išlo o „masívny kombinovaný raketový a letecký útok“, pričom ukrajinské sily použili aj strely dlhého dosahu Storm Shadow odpálené zo vzduchu, ktoré prenikli cez ruský systém protivzdušnej obrany. Generálny štáb opísal zasiahnutý závod ako „kľúčový objekt“, v ktorom vyrábajú strelný prach, výbušniny a raketové palivo. Spôsobené škody podľa neho naďalej posudzujú.
Ruské ministerstvo obrany niekoľko hodín pred vyhlásením ukrajinskej strany uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny zničila 57 ukrajinských dronov nad Brianskou oblasťou. Tamojší gubernátor Alexander Bogomaz na Telegrame oznámil, že Ukrajina v utorok podnikla v tejto oblasti útoky dronmi a raketami. Podľa neho neboli hlásené žiadne zranenia ani škody. Reuters konštatuje, že ruský rezort obrany zriedkavo informuje o škodách spôsobených ukrajinskými útokmi.
Rusko počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny denne útočí na susednú Ukrajinu. Údery však podniká aj Ukrajina, ktorá v uplynulých mesiacoch čoraz častejšie útočí na ruské ropné a energetické zariadenia, aby narušila zásobovanie palivom ruskej armády a oslabila zdroje financovania vojny.