Šok v Paríži: Zlodeji z Louvru ukradli šperky nevyčísliteľnej hodnoty!

Parížske múzeum Louvre zostáva dnes zatvorené po tom, čo sa do neho vlámali zlodeji a odniesli niekoľko šperkov, uviedol denník Le Parisien. Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová o lúpeži informovala na sociálnej sieti X a oznámila, že úrady začali vyšetrovanie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
EXTRÉMNE prekročenie rýchlosti: NEUVERÍTE, akou rýchlosťou sa vodič rútil cez obec... Šialené!
Dva mesiace od nehody šéfa SIS prelomili MLČANIE: Prehovorila rodina, ktorú Pavol Gašpar pod Zoborom zrazil!