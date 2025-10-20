Na českej scéne to VRIE: Hádky a prekrikovanie sa... Moderátor musel predčasne ukončiť politickú diskusiu!

PRAHA - V českej politickej diskusii to vrelo. Nedeľné politické Otázky Václava Moravca sa skončili o niekoľko minút skôr, ako bolo plánované. Dôvodom bolo vzájomné obviňovanie sa politikov z rôznych káuz, ktoré moderátora prinútilo diskusiu predčasne ukončiť.
Nedeľná relácia Otázky Václava Moravca sa skončila o niekoľko minút skôr, ako bolo v pláne. Príčinou bol spor medzi politikmi, ktorí sa vzájomne obviňovali. V relácii v nedeľu diskutovali Patrik Nacher za hnutie ANO, Zdeněk Hřib za Pirátov, Marek Výborný za KDU-ČSL a Jindřich Rajchl za stranu PRO. Pri závere diskusie sa však rozpútala hádka, pri ktorej si účastníci vytýkali rôzne kauzy, čo viedlo moderátora k rozhodnutiu ukončiť debatu skôr. Píšu o tom Novinky.cz.
Významnú úlohu v predčasnom skončení relácie zohral podľa Noviniek novozvolený poslanec a predseda strany PRO Jindřich Rajchl. Tesne pred koncom debaty neustále prekrikoval predsedu Pirátov Zdeňka Hřiba, ktorý ho konfrontoval s kauzou tunelovania pražského tenisového klubu z roku 2023. "Môžete, pán Rajchl, mlčať?" vyzval márne politika moderátor. Do neskoordinovanej diskusie sa následne zapojil aj Patrik Nacher z ANO, ktorý naopak na Hřiba zaútočil článkom o neoprávnenom poberaní odmien z predstavenstva PRE Holding.
Časť prekrikujúcich sa politikov nerešpektovala výzvy moderátora venovať sa téme novej Poslaneckej snemovne. "Nie. Ospravedlňujem sa, pretože túto debatu predčasne končím z jedného jednoduchého dôvodu. Buď budete rešpektovať témy a moderátora, alebo je debata zbytočná. Ospravedlňujem sa, táto debata je teraz už zbytočná," vyhlásil Moravec. Časť relácie venovaná politickej diskusii bola takto skrátená približne o tri minúty.