Desivé zábery z Bukurešti: Silná explózia zničila časť bytovky, hlásia dvoch mŕtvych a viacero zranených

BUKUREŠŤ – V hlavnom meste Rumunska došlo v piatok ráno k silnej explózii v obytnom dome. Výbuch otriasol celou štvrťou, zničil dve poschodia budovy a vyžiadal si najmenej dve obete na životoch. Ďalších viac ako desať ľudí utrpelo zranenia, viacerí z nich skončili v nemocnici s popáleninami a viacerými poraneniami.
Podľa rumunského inšpektorátu pre mimoriadne situácie (IGSU) výbuch zasiahol bytový dom v oblasti Rahova okolo ôsmej ráno. Dve poschodia boli úplne zničené a trosky zasiahli aj okolité budovy. Svedkovia uviedli, že otras bol taký silný, že roztriasol bloky v širokom okolí a bolo ho počuť aj o niekoľko ulíc ďalej.
Na miesto okamžite dorazili desiatky záchranárov. Zavedený bol tzv. červený poplach, ktorý sa v Rumunsku vyhlasuje pri najvážnejších nehodách. Záchranári prehľadávajú trosky, aby našli ďalšie možné obete. Do pátrania nasadili aj dron, ktorý pomáha zmapovať zrútené časti budovy.
Rumunské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že osem ľudí bolo prevezených do nemocníc. Zranení utrpeli popáleniny a viaceré vnútorné poranenia. Jedna osoba odmietla hospitalizáciu. Miesto tragédie uzavreli a odklonená je aj doprava v okolí, keďže trosky z výbuchu zasiahli aj priľahlú cestu.
Podľa predbežných informácií po výbuchu nevznikol požiar, no plynárenská spoločnosť preventívne odpojila dodávky plynu v širšom okolí. Príčina tragédie zatiaľ nie je oficiálne potvrdená, no záchranári nevylučujú únik plynu ako jednu z hlavných hypotéz.