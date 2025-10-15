Zelenskyj je v obrovských problémoch: Expert v tom má jasno! O všetkom rozhodne jeseň

KYJEV - Podpora Západu pre Ukrajinu slabne a prezident Volodymyr Zelenskyj čelí rastúcemu tlaku. O tom, či si Kyjev udrží silu na fronte, rozhodnú najbližšie mesiace aj chystané rokovania s Donaldom Trumpom.
Ukrajina už viac ako tri a pol roka vzdoruje ruskej invázii, no podľa odborníkov sa jej schopnosť odolávať začína oslabovať. Vojenská pomoc, na ktorej krajina existenčne závisí, sa totiž v posledných mesiacoch citeľne znížila – a to aj napriek úsiliu prezidenta Volodymyra Zelenského udržať podporu Západu pri živote.
Znížená pomoc aj napriek novému systému
Hoci Kyjev zaviedol nový mechanizmus známy ako PURL – Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, ktorý umožňuje partnerským štátom nakupovať zbrane priamo od amerických dodávateľov, prísun výzbroje sa nezvýšil. Práve naopak – od leta vidno pokles.
„Úbytok vojenskej podpory v júli a auguste je nečakaný. Napriek iniciatíve NATO prostredníctvom systému PURL európske krajiny svoju pomoc obmedzujú,“ uviedol Christopher Trebesch, výskumný riaditeľ Kiel Institute, ktorý sleduje finančné aj materiálne toky smerujúce na Ukrajinu.
Jeseň ako zlomový bod
Podľa Trebescha môže práve nasledujúce obdobie zásadne ovplyvniť situáciu na fronte. „Rozhodujúce bude, ako sa údaje o podpore vyvinú na jeseň. Ukrajina je od zahraničnej pomoci závislá pri udržiavaní svojich obranných operácií,“ upozornil.
Zelenskyj tak čelí neľahkej úlohe – udržať pozornosť západných spojencov v čase, keď verejnosť aj politici čoraz viac volajú po sústredení sa na vlastné problémy.
Nádej z Washingtonu?
Zmenu by mohol priniesť očakávaný summit Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa má uskutočniť 17. októbra vo Washingtone. Ako informoval portál Kyiv Independent, hlavnou témou rokovaní bude posilnenie protivzdušnej obrany a dodávky zbraní dlhého doletu.
Výsledok stretnutia by mohol rozhodnúť o tom, či Ukrajina udrží tempo v boji proti Rusku – alebo sa vojna prehupne do fázy, v ktorej bude mať Kyjev navrch len s veľkými ťažkosťami.