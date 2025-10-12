Izrael je pripravený prijať všetkých rukojemníkov: Prepustenie sa očakáva v pondelok skoro ráno

TEL AVIV/WASHINGTON - Izrael je pripravený okamžite prijať všetkých rukojemníkov, vyhlásil v nedeľu premiér Benjamin Netanjahu. Rukojemníci sa podľa hovorkyne izraelskej vlády na slobodu dostanú v pondelok skoro ráno. Očakáva sa, že militantné hnutie Hamas začne s prepúšťaním medzi 04.00 h a 06.00 h miestneho času (03.00 h a 05.00 h SELČ), tento čas sa však ešte môže zmeniť, napísal denník The Times of Israel (TOI).
Lehota 72 hodín, ktorú má Hamas na prepustenie zvyšných 48 živých aj mŕtvych zajatcov na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uplynie v pondelok na poludnie miestneho času (11.00 h SELČ).
Rukojemníci majú byť odvezení k izraelským silám
Hovorkyňa izraelskej vlády podľa webu stanice Sky News povedala, že Hamas prepustí v pondelok skoro ráno všetkých 20 živých rukojemníkov, a to súčasne do rúk Červeného kríža. Ten bude Izrael informovať dve hodiny predtým, než sa tak stane. Prevezení majú byť v „šiestich až ôsmich“ vozidlách. Hovorkyňa vyzvala Hamas, aby odovzdanie vykonal bez akéhokoľvek „zvráteného“ prejavu či ceremónie.
Po prepustení majú byť rukojemníci odvezení k izraelským silám v nimi kontrolovaných častiach Pásma Gazy a následne do južného Izraela, kde sa stretnú so svojimi rodinami. Izrael je pripravený poskytnúť im v prípade potreby urgentnú lekársku pomoc či prevoz do nemocnice, uviedla hovorkyňa.
Výmena sa má uskutočniť do 72 hodín
Akonáhle podľa nej Izrael potvrdí, že dostal všetkých rukojemníkov, ktorých v pondelok očakáva, prijme telá 28 mŕtvych zajatcov a potom začne prepúšťať palestínskych väzňov. Pokiaľ ide o tých, ktorí v zajatí v Pásme Gazy prišli o život, hovorkyňa dodala, že ich „celý izraelský národ“ prijme a zabezpečí riadny pohreb podľa židovských zvyklostí.
Izrael a Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré nadobudlo platnosť v piatok a ktoré predpokladá výmenu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za takmer 2000 palestínskych väzňov. Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní.