Prepúšťanie rukojemníkov sa začne v pondelok ráno, uviedol predstaviteľ Hamasu

GAZA - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas v sobotu pre agentúru AFP uviedol, že prepúšťanie 48 prevažne izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi v Gaze sa začne v pondelok ráno.
„Podľa podpísanej dohody sa výmena väzňov začne v pondelok ráno, ako bolo dohodnuté, a v tejto záležitosti nie je žiadny nový vývoj," povedal vysokopostavený predstaviteľ militantov Usáma Hamdán v rozhovore pre agentúru AFP.
Dohoda o prímerí v Egypte
Izrael a palestínske hnutie Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré nadobudlo platnosť v piatok a ktoré predpokladá výmenu 48 živých aj mŕtvych izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za takmer 2000 palestínskych väzňov.
Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní.
Ťažké rokovania o mieri
Stanica BBC predpokladá, že o mnohých bodoch nasledujúcich fáz mierového plánu bude pravdepodobne ťažké dosiahnuť dohodu. Plán napríklad počíta s demilitarizáciou Pásma Gazy, zničením všetkej „vojenskej, teroristickej a útočnej infraštruktúry“ a tiež s tým, že Hamas sa na vláde v enkláve v budúcnosti nebude nijak podieľať - priamo ani nepriamo.
Hamas zatiaľ súhlasil iba s niektorými časťami plánu, o ďalších chce ešte viesť rokovania. Napríklad požiadavku na úplné odzbrojenie hnutie odmieta. Hamas je podľa Egypta pripravený „zastaviť“ používanie svojich zbraní, nie sa ich úplne vzdať. Hnutie predložilo Izraelu návrh, že svoje zbrane nebude používať päť až desať rokov.