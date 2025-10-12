Nedeľa12. október 2025, meniny má Maximilián, Maxim, Max, zajtra Koloman

Prepúšťanie rukojemníkov sa začne v pondelok ráno, uviedol predstaviteľ Hamasu

Zahraničná delegácia jazdí neďaleko vojenskej základne v južnom Izraeli. Zobraziť galériu (2)
Zahraničná delegácia jazdí neďaleko vojenskej základne v južnom Izraeli. (Zdroj: TASR/AP/Ohad Zwigenberg)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GAZA - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas v sobotu pre agentúru AFP uviedol, že prepúšťanie 48 prevažne izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi v Gaze sa začne v pondelok ráno.

„Podľa podpísanej dohody sa výmena väzňov začne v pondelok ráno, ako bolo dohodnuté, a v tejto záležitosti nie je žiadny nový vývoj," povedal vysokopostavený predstaviteľ militantov Usáma Hamdán v rozhovore pre agentúru AFP.

Dohoda o prímerí v Egypte

Izrael a palestínske hnutie Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré nadobudlo platnosť v piatok a ktoré predpokladá výmenu 48 živých aj mŕtvych izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za takmer 2000 palestínskych väzňov.

Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní.

Izraelské vojenské vozidlo jazdí neďaleko vojenskej základne v Kibuci Reim v južnom Izraeli.
Zobraziť galériu (2)
Izraelské vojenské vozidlo jazdí neďaleko vojenskej základne v Kibuci Reim v južnom Izraeli.  (Zdroj: TASR/AP/Ohad Zwigenberg)

Ťažké rokovania o mieri

Stanica BBC predpokladá, že o mnohých bodoch nasledujúcich fáz mierového plánu bude pravdepodobne ťažké dosiahnuť dohodu. Plán napríklad počíta s demilitarizáciou Pásma Gazy, zničením všetkej „vojenskej, teroristickej a útočnej infraštruktúry“ a tiež s tým, že Hamas sa na vláde v enkláve v budúcnosti nebude nijak podieľať - priamo ani nepriamo.

Hamas zatiaľ súhlasil iba s niektorými časťami plánu, o ďalších chce ešte viesť rokovania. Napríklad požiadavku na úplné odzbrojenie hnutie odmieta. Hamas je podľa Egypta pripravený „zastaviť“ používanie svojich zbraní, nie sa ich úplne vzdať. Hnutie predložilo Izraelu návrh, že svoje zbrane nebude používať päť až desať rokov.

Viac o téme: RukojemníciPrepúšťanieGazaHamasUsáma Hamdán
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Donald Trump
Donald Trump verí, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom obstojí: Svet potrebuje mier
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Nastane konečne mier? Izraelská armáda sa začala sťahovať z častí Pásma Gazy
Zahraničné
Prezident Pellegrini uvítal rozhodnutie
Prezident Pellegrini uvítal rozhodnutie Izraela súhlasiť s prvou fázou mierového plánu
Zahraničné
Slovensko víta správu o
Slovensko víta správu o dosiahnutí zhody medzi Izraelom a Hamasom, tvrdí Blanár
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Asistent trénera Košice Wolves Peter Nagy hodnotí zápas
Asistent trénera Košice Wolves Peter Nagy hodnotí zápas
Basketbal
Tréner Slovana Bratislava Aramis Naglič hodnotí zápas
Tréner Slovana Bratislava Aramis Naglič hodnotí zápas
Zoznam TV
Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Správy

Domáce správy

O zmene dĺžky volebného
O zmene dĺžky volebného obdobia by sa malo rozhodovať pred nasledujúcimi voľbami, mieni predseda Združenia miest a obcí
Domáce
Kažimír nerozumie verejným útokom
Kažimír nerozumie verejným útokom zo strany premiéra: Kedysi mal guráž povedať mu veci do očí
Domáce
Rudolf Huliak
Rudolf Huliak chystá prevratný návrh: TAKTO chce vyriešiť rómsku problematiku
Domáce
Myjava oslávi veľké jubileá: Folklórne súbory Kýčer a Kopaničiar chystajú výnimočné programy
Myjava oslávi veľké jubileá: Folklórne súbory Kýčer a Kopaničiar chystajú výnimočné programy
Galanta

Zahraničné

Traja katarskí diplomati zahynuli
Tragédia v Egypte: Pri autonehode zahynuli traja katarskí diplomati
Zahraničné
Protest vo Varšave proti
Tisíce ľudí vo Varšave pochodovali proti migrácii a vyzývajú na pád vlády
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Lídri USA a Egypta chcú ukončiť boje: V pondelok budú predsedať mierovému samitu o Gaze
Zahraničné
Zahraničná delegácia jazdí neďaleko
Prepúšťanie rukojemníkov sa začne v pondelok ráno, uviedol predstaviteľ Hamasu
Zahraničné

Prominenti

Premiéra seriálu Sľub. Na
Trápenie hviezdy Sľubu: Priznala KOMPLEX z detstva... Posmievali sa jej!
Domáci prominenti
Adela Vinczeová oslavuje 45.
Adela Vinczeová oslavuje 45. narodeniny: KVÍZ Viete o nej všetko? Dokážte to!
Domáci prominenti
Hugh Jackman
Rakovina, homosexualita a nudné manželstvo? Hugh Jackman sa z rozvodu spamätával rok!
Osobnosti
OBROVSKÁ rana pre filmový
OBROVSKÁ rana pre filmový svet: Zomrela oscarová herečka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci prepisujú dejiny: V
Vedci prepisujú dejiny: V laboratóriu vytvorili ľudské vajíčko z kože! Dvaja muži by teoreticky mohli mať spoločné dieťa
Zaujímavosti
Pikantná krádež sa skončila
Pikantná krádež sa skončila fiaskom: Vibrátor si odniesla, no zabudla si občiansky! Polícia ju REKORDNE rýchlo našla
Zaujímavosti
Kombinujete zázvor s medom?
Kombinujete zázvor s medom? TOTO sú dôvody, prečo to NIE JE správne spojenie
vysetrenie.sk
Kňaz začal uprostred modlitby
Kňaz v Írsku spôsobil svadobčanom ŠOK: Uprostred modlitby zrazu prestal a spustil... Celý kostol onemel!
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?

Šport

Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Konflikt ako za starých čias: Škrtela vytočil nenávidený hráč! Aha, čo spravil
VIDEO Konflikt ako za starých čias: Škrtela vytočil nenávidený hráč! Aha, čo spravil
Premier League
Španieli a Taliani potvrdili rolu favorita, zahodená penalta Ronalda spôsobila nečakané trápenie
Španieli a Taliani potvrdili rolu favorita, zahodená penalta Ronalda spôsobila nečakané trápenie
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
FOTO Dávid Hancko je dvojnásobný otec: Manželka Kristýna Plíšková porodila syna v Madride
FOTO Dávid Hancko je dvojnásobný otec: Manželka Kristýna Plíšková porodila syna v Madride
La Liga

Auto-moto

Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky

Kariéra a motivácia

Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Motivácia a produktivita
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Rady, tipy a triky
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy

Technológie

Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Vesmír
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Veda a výskum
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Správy
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Veda a výskum

Bývanie

Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes

Pre kutilov

Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 12. októbri vstupujú do novej éry: Po tomto dátume sa vo vašom živote veľa zmení
Zábava
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 12. októbri vstupujú do novej éry: Po tomto dátume sa vo vašom živote veľa zmení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruská bomba zasiahla ukrajinský
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský nálet zasiahol kostol na Ukrajine: Dvaja mŕtvi, štyria zranení
Stravujeme sa otrasne, zavelil
Zahraničné
Stravujeme sa otrasne, zavelil maďarský komisár a začal konať: Celoeurópska daň z čipsov a sladkostí na obzore!
Strach o Donalda Trumpa:
Zahraničné
Strach o Donalda Trumpa: VIDEO Telesné zlyhanie v priamom prenose! Pospával počas diskusie
Aféra okolo Turka zatieňuje
Zahraničné
Aféra okolo Turka zatieňuje rokovania o českej vláde: Babiš označil informácie za závažné!

Ďalšie zo Zoznamu