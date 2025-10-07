Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Bookbot otvára novú kapitolu na Slovensku: Rebranding z Knihobotu a prvá kamenná prevádzka v Bratislave

Čoskoro aj v Bratislave pribudne kamenná prevádzka Bookbotu.
(Zdroj: Knihobot.cz)
Jeden z najrýchlejšie rastúcich hráčov spomedzi svetových knižných secondhandov mení názov a posilňuje prítomnosť na Slovensku. Knihobot aj v našom priestore prechádza na medzinárodne zrozumiteľnú značku Bookbot a čoskoro otvorí aj svoju prvú kamennú prevádzku v Bratislave.

Názov Bookbot lepšie komunikuje značku naprieč trhmi, na ktoré firma vstupuje, ako Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko či Belgicko. Podľa CEO Bookbotu Dominika Gazdoša je cieľom rebrandingu zjednotiť identitu a podporiť medzinárodnú rozpoznateľnosť pri zachovaní jednoduchej služby – vyzdvihneme, nafotíme, naceníeme, predáme, vyplatíme. 

V pozadí rastu stojí kombinácia dát, logistiky a multichanneling

Bookbot patrí medzi TOP svetové značky v re-commerce s knihami. Za uplynulý rok dosiahol obrat vyše 23 mil. eur a predal 3,5 milióna kníh, pričom počet zákazníkov medziročne vzrástol o 60 %. V Česku prevádzkuje 5 kamenných pobočiek a v Berlíne spolupracuje s 5 kníhkupectvamiFirma zároveň deklaruje, že s expanziou plánuje pokračovať naprieč Európou; prioritu má najmä Nemecko, kde manažment očakáva zrýchlenie rastu až na trojnásobné tempo. „Bookbot má na to stať sa do troch rokov európskou jednotkou v predaji kníh z druhej ruky. Overili sme si, aký veľký potenciál má Európa. Zahraničie dnes tvorí približne polovicu našich tržieb a každý mesiac ďalej rastie. Najviac nových zákazníkov pribúda v Nemecku, no Česko si zatiaľ drží náskok vďaka už takmer miliónovej báze zákazníkov, ktorú sme budovali päť rokov. Nemecko však tento náskok čoskoro prekoná. V kontraste s Českom, kde je pre nás problém dostať sa aj na porovnávače tovaru, ide o veľmi ústretový a priateľský trh,“ komentuje Dominik Gazdoš, zakladateľ Knihobotu, dnes Bookbotu.
„Neostávame však len pri online prostredí – ukazuje sa, že zákazníkov musíme vedieť osloviť aj v bežných kamenných predajniach. V Berlíne preto spolupracujeme s niekoľkými kníhkupectvami, v Česku testujeme vlastnú sieť značkových pobočiek a s prvou pobočkou prichádzame na Slovensko spolu s rebrandingom,“ dopĺňa CEO Bookbotu.

Dominik Gazdoš, zakladateľ a CEO Bookbotu.
(Zdroj: Knihobot)

Prvá kamenná prevádzka

Bookbot začal s expanziou na Slovensko už koncom roka 2021. Podľa Gazdoša tu v posledných rokoch vzrástli tržby aj počet predaných kníh: „Za posledné dva roky išlo o nárast tržieb zhruba z 2,5 milióna eur v roku 2023 na 4,5 milióna eur v minulom roku a ročný počet predaných kusov sa zvýšil približne zo 408 tisíc na 650 tisíc,“ upresňuje. „Chceme, aby nákup z druhej ruky aj posielanie kníh späť do obehu bolo pre ľudí rovnako jednoduché, ako bežný nákup v e-shope. Bratislava je prirodzený krok, aby sme boli k čitateľom bližšie,“ hovorí Gazdoš a dodáva, že na Slovensku rastie Bookbot rýchlejšie, než v Česku.
Podľa manažérky expanzie Bookbotu Lívie Čadovej je za úspechom na slovenskom trhu aj fakt, že Slováci nemajú problém čítať v cudzích jazykoch, predovšetkým v češtine a angličtine. Takmer polovica kníh, ktoré na Slovensku predáme, je v češtine. Dokonca aj kníh v angličtine sa na Slovensku predáva viac, než v Česku – 7,3 percenta oproti 5,7. Môže to byť tým, že Slovensko je v rebríčku EF English Proficiency Index, ktorý porovnáva úroveň angličtiny v jednotlivých krajinách sveta na 18. mieste, kým Česku patrí 25. priečka,“ domnieva sa.

K úspechu knižného secondhandu prispieva aj postupná zmena vnímania nákupov z druhej ruky.

Bookbot otvára novú kapitolu
 (Zdroj: Knihobot)

Obľúbenosť knižných bazárov narastá dozaista aj preto, lebo za zaujímavú knihu sme spravidla ochotní minúť 10 – 25 eur a ak za túto sumu môžete nakúpiť kníh viac, je to len výhodné. Vyplýva to z celoslovenského čitateľského prieskumu Knihobotu na vzorke 926 účastníkov, v ktorom 59 % respondentov uviedlo, že si knihy zaobstarávajú aj v knižných bazároch a antikvariátoch, a to či už v kamenných predajniach alebo online. Prečítané knihy sa pokúša predať takmer 22 % respondentov.

„Snažíme sa dávať do obehu väčšinu kníh. Vyraďujeme len tie, ktoré sú plesnivé, alebo napríklad učebnice, v ktorých treba niečo vyplňovať a už sú vyplnené. Pri ťažko zohnateľných kúskoch však znečistenie alebo poškodenie neuberajú na atraktivite. Bežné opotrebenie pri klasickom titule, z ktorého máme viac kúskov, sa odrazí na jeho nižšej cene a to sa môže zákazníkom tiež hodiť. Neprijímame tie knihy, ktorých máme na sklade výrazne viac, než je záujem,“ poodhaľuje Lívia Čadová zákulisie knižného bazára, kde denne pribudne cca 15-tisíc výtlačkov. Tie Knihobot nafotí a zaradí do ponuky. Následne knihy chytrý algoritmus nacení,  čo zaručuje ich rýchle zaradenie do ponuky. „Priemernú dobu predaja ovplyvňuje rok vydania, dostupnosť knihy či atraktivita titulu. Máme aj širokú ponuku kníh v angličtine a iných cudzích jazykov, netreba na ne čakať niekoľko týždňov ako na nové. Veľa zákazníkov totiž u nás hľadá knihy, ktoré sú inde vypredané, dlhodobo nedostupné alebo zahraničnú literatúru.“

Manažérka expanzie Bookbotu Lívia Čadová.
(Zdroj: Knihobot)

V regiónoch prostredníctvom partnerských knižníc

Bookbot pritom nezabúda ani na čitateľov mimo hlavného mesta. Popri bratislavskej pobočke sa rozširuje aj sieť partnerských knižníc, ktoré slúžia ako odberné miesta pre knihy z druhej ruky. Aktuálne môžu ľudia svoje knihy odovzdať v oboch pobočkách Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, v Mestskej knižnici v Bojniciach, v Mestskej knižnici Vysoké Tatry v Starom Smokovci či v Miestnej knižnici Bratislava–Lamač a čoskoro aj v Tvrdošíne a v Univerzitnej knižnici v Banskej Bystrici. „Chceme, aby sa udržateľné čítanie stalo dostupné naozaj všade – od veľkých miest po menšie regióny. Nové partnerské knižnice nám pomáhajú dávať knihám druhý život aj tam, kde vlastná pobočka nie je,“ hovorí Lívia Čadová.

„Chceme tu byť pre širokú verejnosť. Nie sme len služba pre vášnivých čitateľov. Knihy sa nachádzajú v každej domácnosti a my ukazujeme, že nákup z druhej ruky či vracanie kníh do obehu môže byť rovnako jednoduché ako objednávka z bežného e-shopu. Každý nákup u nás znamená, že kniha dostane ďalšiu šancu a nebude len zberačom prachu,“ uzatvára.

Bookbot je najväčší knižný secondhand na Slovensku. Vznikol v Českej republike v roku 2019 pod taktovkou Dominika Gazdoša. Kombinuje moderné technológie so zodpovedným prístupom ku knihám z druhej ruky. Jeho hlavnou misiou je zmeniť fungovanie knižného trhu a naučiť ľudí vracať knihy späť do obehu. Funguje po celej Českej republike, Slovensku, Rakúsku, Nemecku a v ďalších krajinách – knihy dokáže vyzdvihnúť na akejkoľvek adrese a rovnako tak ich kamkoľvek zaslať. Vďaka dlhodobej práci s dátami môže zaistiť tú najlepšiu predajnú cenu aj rýchlosť predaja.

Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ, tvrdí Fico
Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ, tvrdí Fico
Správy
Tlačová konferencia Hlasu-SD o dôležitom stanovisku k budúcnosti Slovenska a celej EÚ
Tlačová konferencia Hlasu-SD o dôležitom stanovisku k budúcnosti Slovenska a celej EÚ
Správy
Tlačová konferencia mestského poslanca Martina Winklera na tému: Bratislava na dlhu
Tlačová konferencia mestského poslanca Martina Winklera na tému: Bratislava na dlhu
Správy

Domáce správy

FOTO Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD chce iniciovať obnovenie spoločných zasadnutí českých a slovenských vlád
Domáce
Samuel Migaľ
Portál slovensko.sk kolabuje: Migaľ sľubuje zodpovednú modernizáciu systému
Domáce
Prokuratúra preveruje záchrankový tender:
Prokuratúra preveruje záchrankový tender: Vykonáva úkony v trestnej aj netrestnej oblasti
Domáce
Veľké zmeny v Želiezovciach: Park pri kaštieli čaká obnova, pribudne moderné ihrisko a nové stromy
Veľké zmeny v Želiezovciach: Park pri kaštieli čaká obnova, pribudne moderné ihrisko a nové stromy
Levice

Zahraničné

Po ťažkej chorobe zomrela
Po ťažkej chorobe zomrela Dana Drábová: Výrazná osobnosť českej vedy a politiky
Zahraničné
Sýrska armáda a Kurdi
Sýrska armáda a Kurdi sa dohodli na prímerí po eskalácii bojov v Aleppe
Zahraničné
Viktor Orbán a Vladimir
TOTO Putin ešte nikdy neurobil: Môže to ovplyvniť situáciu v Európe! Zlá správa pre Orbána?
Zahraničné
Friedrich Merz
Nemecký kancelár Merz žiada zrušiť zákaz predaja áut so spaľovacím motorom
Zahraničné

Prominenti

Podujatie Športovec roka 2024.
Romana Tabaková obeťou ZLODEJA: Namiesto pomoci dostala HEJT!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! JLo a Ben Affleck
JLo a Ben Affleck po rozvode OPÄŤ SPOLU: Nežné objatia aj široké úsmevy!
Zahraniční prominenti
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky:
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky: Prepichnutý mechúr a KOLAPS obličky!
Domáci prominenti
Nicole Kidman
Nicole Kidman na verejnosti po prevalení ROZVODU: Zmenený IMIDŽ a... Aha, s kým bola!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Obrovský úspech slovenskej umelkyne:
Obrovský úspech slovenskej umelkyne: Jana Brisudová sa dostala na prestížnu nemeckú dražbu!
Zaujímavosti
Päť najúchvatnejších rímskych amfiteátrov:
Päť najúchvatnejších rímskych amfiteátrov: Prejdite sa po miestach, kde zbrane rinčali a davy šaleli
dromedar.sk
Na severe Grécka našli
Na severe Grécka našli tajomného tvora: Až testy DNA odhalili, že ide o hybrida! Vedci sú v nemom úžase
Zaujímavosti
Vesmírna rarita: Záhadná kométa
Vesmírna rarita: Záhadná kométa z medzihviezdneho priestoru mení farbu! Vedci nevedia, čo od nej čakať
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce

Ekonomika

Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)

Šport

Kane našiel v Mníchove pokoj a radosť: Angličan otvorene okomentoval možný návrat do Premier League
Kane našiel v Mníchove pokoj a radosť: Angličan otvorene okomentoval možný návrat do Premier League
Bundesliga
Obdivuhodný príbeh Emmy Zapletalovej: Slovenskú hviezdu neodradili ani veľmi nepríjemné udalosti
Obdivuhodný príbeh Emmy Zapletalovej: Slovenskú hviezdu neodradili ani veľmi nepríjemné udalosti
Beh
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
NHL
Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
WTA

Auto-moto

Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Chuťovky
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Výber receptov

Technológie

Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Aplikácie a hry
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Operátori
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Bezpečnosť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Filmy a seriály

Bývanie

6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru

Pre kutilov

Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada

Dakota Johnson na filmovom festivale v Zürichu: Na sebe mala nahú verziu princeznovských šiat na míle vzdialenú jej štýlu
Zahraničné celebrity
Dakota Johnson na filmovom festivale v Zürichu: Na sebe mala nahú verziu princeznovských šiat na míle vzdialenú jej štýlu
OSUDOVÉ rozhodnutie zmenilo všetko:
Domáce
OSUDOVÉ rozhodnutie zmenilo všetko: Patrik (†33) nevedel, že sadá do auta opitému! Rodina a priatelia sú zdrvení
polícia zasahuje na mieste
Domáce
AKTUÁLNE Čelná zrážka v Lehniciach! 68-ročný vodič nehodu neprežil: Cesta je uzavretá
Brusel stopol plán vlády:
Domáce
Brusel stopol plán vlády: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s predpismi EÚ!
Jaguar Land Rover obnovuje
Domáce
Jaguar Land Rover obnovuje výrobu po kyberútoku: Nitra sa zatiaľ spustenia nedočká!

