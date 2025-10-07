Bookbot otvára novú kapitolu na Slovensku: Rebranding z Knihobotu a prvá kamenná prevádzka v Bratislave

Jeden z najrýchlejšie rastúcich hráčov spomedzi svetových knižných secondhandov mení názov a posilňuje prítomnosť na Slovensku. Knihobot aj v našom priestore prechádza na medzinárodne zrozumiteľnú značku Bookbot a čoskoro otvorí aj svoju prvú kamennú prevádzku v Bratislave.
Názov Bookbot lepšie komunikuje značku naprieč trhmi, na ktoré firma vstupuje, ako Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko či Belgicko. Podľa CEO Bookbotu Dominika Gazdoša je cieľom rebrandingu zjednotiť identitu a podporiť medzinárodnú rozpoznateľnosť pri zachovaní jednoduchej služby – vyzdvihneme, nafotíme, naceníeme, predáme, vyplatíme.
V pozadí rastu stojí kombinácia dát, logistiky a multichanneling
Bookbot patrí medzi TOP svetové značky v re-commerce s knihami. Za uplynulý rok dosiahol obrat vyše 23 mil. eur a predal 3,5 milióna kníh, pričom počet zákazníkov medziročne vzrástol o 60 %. V Česku prevádzkuje 5 kamenných pobočiek a v Berlíne spolupracuje s 5 kníhkupectvami. Firma zároveň deklaruje, že s expanziou plánuje pokračovať naprieč Európou; prioritu má najmä Nemecko, kde manažment očakáva zrýchlenie rastu až na trojnásobné tempo. „Bookbot má na to stať sa do troch rokov európskou jednotkou v predaji kníh z druhej ruky. Overili sme si, aký veľký potenciál má Európa. Zahraničie dnes tvorí približne polovicu našich tržieb a každý mesiac ďalej rastie. Najviac nových zákazníkov pribúda v Nemecku, no Česko si zatiaľ drží náskok vďaka už takmer miliónovej báze zákazníkov, ktorú sme budovali päť rokov. Nemecko však tento náskok čoskoro prekoná. V kontraste s Českom, kde je pre nás problém dostať sa aj na porovnávače tovaru, ide o veľmi ústretový a priateľský trh,“ komentuje Dominik Gazdoš, zakladateľ Knihobotu, dnes Bookbotu.
„Neostávame však len pri online prostredí – ukazuje sa, že zákazníkov musíme vedieť osloviť aj v bežných kamenných predajniach. V Berlíne preto spolupracujeme s niekoľkými kníhkupectvami, v Česku testujeme vlastnú sieť značkových pobočiek a s prvou pobočkou prichádzame na Slovensko spolu s rebrandingom,“ dopĺňa CEO Bookbotu.
Prvá kamenná prevádzka
Bookbot začal s expanziou na Slovensko už koncom roka 2021. Podľa Gazdoša tu v posledných rokoch vzrástli tržby aj počet predaných kníh: „Za posledné dva roky išlo o nárast tržieb zhruba z 2,5 milióna eur v roku 2023 na 4,5 milióna eur v minulom roku a ročný počet predaných kusov sa zvýšil približne zo 408 tisíc na 650 tisíc,“ upresňuje. „Chceme, aby nákup z druhej ruky aj posielanie kníh späť do obehu bolo pre ľudí rovnako jednoduché, ako bežný nákup v e-shope. Bratislava je prirodzený krok, aby sme boli k čitateľom bližšie,“ hovorí Gazdoš a dodáva, že na Slovensku rastie Bookbot rýchlejšie, než v Česku.
Podľa manažérky expanzie Bookbotu Lívie Čadovej je za úspechom na slovenskom trhu aj fakt, že Slováci nemajú problém čítať v cudzích jazykoch, predovšetkým v češtine a angličtine. „Takmer polovica kníh, ktoré na Slovensku predáme, je v češtine. Dokonca aj kníh v angličtine sa na Slovensku predáva viac, než v Česku – 7,3 percenta oproti 5,7. Môže to byť tým, že Slovensko je v rebríčku EF English Proficiency Index, ktorý porovnáva úroveň angličtiny v jednotlivých krajinách sveta na 18. mieste, kým Česku patrí 25. priečka,“ domnieva sa.
K úspechu knižného secondhandu prispieva aj postupná zmena vnímania nákupov z druhej ruky.
Obľúbenosť knižných bazárov narastá dozaista aj preto, lebo za zaujímavú knihu sme spravidla ochotní minúť 10 – 25 eur a ak za túto sumu môžete nakúpiť kníh viac, je to len výhodné. Vyplýva to z celoslovenského čitateľského prieskumu Knihobotu na vzorke 926 účastníkov, v ktorom 59 % respondentov uviedlo, že si knihy zaobstarávajú aj v knižných bazároch a antikvariátoch, a to či už v kamenných predajniach alebo online. Prečítané knihy sa pokúša predať takmer 22 % respondentov.
„Snažíme sa dávať do obehu väčšinu kníh. Vyraďujeme len tie, ktoré sú plesnivé, alebo napríklad učebnice, v ktorých treba niečo vyplňovať a už sú vyplnené. Pri ťažko zohnateľných kúskoch však znečistenie alebo poškodenie neuberajú na atraktivite. Bežné opotrebenie pri klasickom titule, z ktorého máme viac kúskov, sa odrazí na jeho nižšej cene a to sa môže zákazníkom tiež hodiť. Neprijímame tie knihy, ktorých máme na sklade výrazne viac, než je záujem,“ poodhaľuje Lívia Čadová zákulisie knižného bazára, kde denne pribudne cca 15-tisíc výtlačkov. Tie Knihobot nafotí a zaradí do ponuky. Následne knihy chytrý algoritmus nacení, čo zaručuje ich rýchle zaradenie do ponuky. „Priemernú dobu predaja ovplyvňuje rok vydania, dostupnosť knihy či atraktivita titulu. Máme aj širokú ponuku kníh v angličtine a iných cudzích jazykov, netreba na ne čakať niekoľko týždňov ako na nové. Veľa zákazníkov totiž u nás hľadá knihy, ktoré sú inde vypredané, dlhodobo nedostupné alebo zahraničnú literatúru.“
V regiónoch prostredníctvom partnerských knižníc
Bookbot pritom nezabúda ani na čitateľov mimo hlavného mesta. Popri bratislavskej pobočke sa rozširuje aj sieť partnerských knižníc, ktoré slúžia ako odberné miesta pre knihy z druhej ruky. Aktuálne môžu ľudia svoje knihy odovzdať v oboch pobočkách Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, v Mestskej knižnici v Bojniciach, v Mestskej knižnici Vysoké Tatry v Starom Smokovci či v Miestnej knižnici Bratislava–Lamač a čoskoro aj v Tvrdošíne a v Univerzitnej knižnici v Banskej Bystrici. „Chceme, aby sa udržateľné čítanie stalo dostupné naozaj všade – od veľkých miest po menšie regióny. Nové partnerské knižnice nám pomáhajú dávať knihám druhý život aj tam, kde vlastná pobočka nie je,“ hovorí Lívia Čadová.
„Chceme tu byť pre širokú verejnosť. Nie sme len služba pre vášnivých čitateľov. Knihy sa nachádzajú v každej domácnosti a my ukazujeme, že nákup z druhej ruky či vracanie kníh do obehu môže byť rovnako jednoduché ako objednávka z bežného e-shopu. Každý nákup u nás znamená, že kniha dostane ďalšiu šancu a nebude len zberačom prachu,“ uzatvára.
Bookbot je najväčší knižný secondhand na Slovensku. Vznikol v Českej republike v roku 2019 pod taktovkou Dominika Gazdoša. Kombinuje moderné technológie so zodpovedným prístupom ku knihám z druhej ruky. Jeho hlavnou misiou je zmeniť fungovanie knižného trhu a naučiť ľudí vracať knihy späť do obehu. Funguje po celej Českej republike, Slovensku, Rakúsku, Nemecku a v ďalších krajinách – knihy dokáže vyzdvihnúť na akejkoľvek adrese a rovnako tak ich kamkoľvek zaslať. Vďaka dlhodobej práci s dátami môže zaistiť tú najlepšiu predajnú cenu aj rýchlosť predaja.
- reklamná správa -