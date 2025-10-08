Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Rusko sa chystá odstúpiť od dohody o likvidácii plutónia so Spojenými štátmi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

MOSKVA – Dolná komora ruského parlamentu schválila v stredu návrh na odstúpenie od dohody so Spojenými štátmi o znížení veľkých zásob plutónia použiteľného na výrobu zbraní. Obom krajinám zostalo plutónium z tisícov jadrových hlavíc z obdobia studenej vojny. Informovala o tom agentúra Reuters.

Dohoda o nakladaní s plutóniom a jeho likvidácii (PMDA) vstúpila do platnosti v roku 2011 a zaväzuje USA a Rusko, aby sa zbavili po najmenej 34 tonách plutónia. Podľa amerických predstaviteľov by toto množstvo stačilo na výrobu až 17 000 jadrových hlavíc.

„Spojené štáty podnikli rad nových protiruských krokov, ktoré zásadne menia strategickú rovnováhu, ktorá existovala v čase tejto dohody, a vytvárajú ďalšie hrozby pre strategickú stabilitu,“ uvádza sa v ruskom oznámení o návrhu zákona.

Riziká skladovania plutónia

Po demontáži tisícov bojových hlavíc po studenej vojne zostali Moskve a Washingtonu obrovské zásoby zbraňového plutónia. Jeho skladovanie je nákladné a predstavuje tiež potenciálne riziko pre šírenie jadrových zbraní.

Cieľom PMDA bolo premeniť toto plutónium na bezpečnejšie formy, ako je jadrové palivo MOX, alebo ho použiť na výrobu elektriny ožarovaním plutónia v reaktoroch. Rusko v roku 2016 pozastavilo plnenie tejto dohody, čo odôvodnilo sankciami a ďalšími nepriateľskými krokmi USA, rozširovaním NATO a zmenami v likvidácii plutónia v Spojených štátoch. Rusko a USA sú zďaleka najväčšie jadrové veľmoci. Spolu majú približne 8000 nukleárnych hlavíc, čo je však oveľa menej než 73 000 z roku 1986, vyplýva z údajov Federácie amerických vedcov.

Viac o téme: DohodaOdstúpeniePlutóniumRuskoUSA
Nahlásiť chybu

