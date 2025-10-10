Americká federálna sudkyňa dočasne zablokovala nasadenie Národnej gardy v Chicagu

WASHINGTON - Americká federálna sudkyňa vydala vo štvrtok predbežné opatrenie, ktorým na dva týždne zablokovala nasadenie Národnej gardy v Chicagu nariadené prezidentom Donaldom Trumpom. Informuje agentúra AFP a AP.
Sudkyňa April Perryová, ktorú vymenoval ešte demokratický prezident Joe Biden, v zdôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že nemala k dispozícii žiadne dôveryhodné dôkazy podporujúce Trumpovo tvrdenie, že v štáte Illinois hrozí „povstanie“. Sudkyňa ďalej uviedla, že nasadenie Národnej gardy by mohlo viesť k občianskym nepokojom a iba by prilialo olej do ohňa, ktorý Trumpova administratíva rozdúchala svojimi opatreniami proti nelegálnej migrácii.
Žaloba proti vyslaniu vojakov
Žalobu proti vyslaniu vojakov Národnej gardy zo štátov Texas a Illinois podali v pondelok predstavitelia mesta Chicago a štátu Illinois. Perryová v tejto súvislosti konštatovala, že konanie ministerstva pre vnútornú bezpečnosť je do značnej miery zakorenené v „nevraživosti prezidenta Donalda Trumpa voči voleným predstaviteľom štátu Illinois“. Vyjadrila tiež pochybnosti o tom, ako vláda vykresľovala protesty v mestečku Broadview neďaleko Chicaga, a označila jej tvrdenia za nedôveryhodné.
Na armádnu základňu ležiacu asi 90 kilometrov juhozápadne od Chicaga už v utorok dorazilo 500 vojakov Národnej gardy z Texasu a Illinois, ktorých mobilizoval Trump. Vo štvrtok niektorí z nich zaujali pozície pred dočasným zadržiavacím zariadením Imigračného a colného úradu (ICE) v Broadview.
Nasadenie Národnej gardy v Portlande
Vo štvrtok sa odvolací súd v San Franciscu zaoberal aj nasadením Národnej gardy v Portlande, metropole štátu Oregon. Trojčlenný senát zrejme zruší predbežné opatrenie vydané pred týždňom federálnou sudkyňou Karin Immergutovou, ktorý toto nasadenie zablokoval do 18. októbra. Rozhodnutie v tejto kauze ešte nepadlo.
Trump v pondelok pohrozil, že by mohol využiť mimoriadne právomoci, ktoré mu dáva zákon o povstaní z roku 1807 (Insurrection Act), ak budú súdy blokovať vyslanie príslušníkov Národnej gardy do amerických miest. Chicago, tretie najväčšie mesto v USA, opakovane opísal ako miesto násilia, bezprávia a kriminality. Vysokou mierou kriminality a protestmi proti zásahom imigračného úradu odôvodnil aj nasadenie Národnej gardy v Los Angeles a Washingtone.