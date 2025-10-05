Nepál zasiahli ničivé monzúnové dažde: Za uplynulých 36 hodín zahynulo najmenej 22 ľudí, doposiaľ 11 ľudí je nezvestných

KÁTHMANDU - Najmenej 22 ľudí zahynulo za uplynulých 36 hodín v Nepále v dôsledku zosuvov pôdy a prívalových povodní, ktoré spôsobili silné dažde. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Podľa úradov je najmenej jedenásť ďalších osôb nezvestných po tom, čo ich v sobotu strhli rozvodnené rieky. Pátranie po nezvestných pokračuje. Nepriaznivé počasie spôsobilo zablokovanie alebo poškodenie viacerých hlavných ciest, v dôsledku čoho stovky cestujúcich uviazli na trase. „Vnútroštátne lety sú vo veľkej miere prerušené, medzinárodné však fungujú normálne,“ uviedol hovorca letiska v Káthmandu Rinži Šerpa. V hlavnom meste Káthmandu, obklopenom kopcami, sa vyliali rieky z korýt a zaplavili cesty i obytné domy, čím metropolu dočasne odrezali od zvyšku krajiny, napísal Reuters.
Zosuvy pôdy a povodne sú v hornatom Nepále bežné počas monzúnového obdobia, ktoré bežne trvá od polovice júna do polovice septembra a každoročne si vyžiada stovky životov. Meteorológovia upozorňujú, že výdatné dažde môžu pokračovať až do pondelka, pričom úrady vyzývajú obyvateľov na zvýšenú opatrnosť.