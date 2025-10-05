Lekár vysvetlil výhody intravenózneho podávania vitamínov: Liečba sa odporúča aj na prevenciu

BRATISLAVA - Podstúpiť infúznu liečbu z preventívnych dôvodov sa odporúča napríklad počas chrípkového obdobia, podaním vitamínu C. V relácii TASR TV Zdravie to konštatoval lekár Peter Snopek z centra infúznej medicíny Revitality.
„Keď podáme C vitamín priamo intravenózne, biologická dostupnosť dosahuje 90 percent. To znamená, že dostaneme do organizmu vitamín C v oveľa vyššej koncentrácii, ako keď ho prijímame v tabletkovej forme,“ uviedol. V tabletke prijme pacient napríklad 500 mg vitamínu C. Pri takejto infúzii však dostane približne až 7,5 gramu vitamínu C. „Keď prijmeme vitamín C cez tabletku, tak biologická dostupnosť variuje medzi 20 až 50 percentami,“ spresnil lekár. Dodal, že vitamíny rozpustné vo vode, medzi ktoré patrí aj vitamín C, sa v nadbytočnom množstve vylúčia močom, takže sa netreba obávať predávkovania.
V tejto súvislosti však upozornil, že tieto infúzie nie sú vhodné pre pacientov, ktorí trpia obličkovými ochoreniami, najmä ak majú v anamnéze oxalátové obličkové kamene alebo všeobecne obličkovú nedostatočnosť. Pred podaním infúzie je preto dôležitá konzultácia s lekárom. „Keď k nám človek príde, vždy prebehne rozhovor za účelom zistenia anamnézy pacienta,“ povedal Snopek. „Aby to nebolo len o preferencii daného človeka, ale aby bolo zohľadnené aj medicínske hľadisko,“ konštatoval lekár. Okrem spomínaného „Céčka“ sa infúznou formou môže dopĺňať aj vitamín D, vitamíny skupiny B, rôzne multivitamínové preparáty, ktoré obsahujú širokú paletu vitamínov.
Infúzna liečba pomáha pri únave, bolestiach aj nedostatku minerálov
„Keď má človek napríklad bolesti svalov po cvičení a zvýšený deficit niektorých minerálov, môžeme mu podať v infúzii magnézium spolu s vitamínmi skupiny B,“ doplnil odborník. Infúzia vie podľa neho pomôcť aj napríklad „spoločensky unaveným“ ľuďom po prebdenej noci alebo po dlhých cestách a zmenách časových pasiem. Druhou skupinou ľudí, pre ktorých je infúzna liečba vhodná, sú pacienti, ktorým ju odporučí špecialista, napríklad neurológ alebo ortopéd. „Tento pacient k nám prichádza na infúznu liečbu s konkrétnym návrhom, ktorý sa mu v danom zložení a v presne požadovanom počte infúzií aplikuje,“ uviedol Snopek.
Pred samotnou infúziou skontrolujú pacientovi základné vitálne funkcie - tlak a pulz. Infúzia tečie približne 45 minút až jednu hodinu a po nej sa znovu meria tlak a pulz. Lekár pri podávaní takýchto infúzií odporúča piť veľa tekutín, pred terapiou i po nej. Striktné obmedzenie na infúznu liečbu podľa neho neexistuje. „Kontraindikáciou infúznej liečby je vlastne stav organizmu, napríklad keď je prevodnený. Napríklad aj pri srdcovom, pečeňovom alebo obličkovom zlyhávaní,“ podotkol Snopek.