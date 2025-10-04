Sobota4. október 2025, meniny má František, zajtra Viera

Prekvapenia z prvých výsledkov českých volieb: ANO má významný náskok, šokujúci prepad SPD či Stačilo!

V Česku sa skončili parlamentné voľby. Aktualizujeme Zobraziť galériu (9)
V Česku sa skončili parlamentné voľby. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová, Petr David Josek)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz
ČTK

PRAHA - Parlamentné voľby v Českej republike sú na konci. Hlasovať mohli dnes voliči do 14:00 hodiny. Možnosť vybrať si svojich poslancov mali Česi od 8:00 hodiny rannej. Informácie aspoň o tom, ktoré zoskupenia sa do Snemovne dostali, by mohli byť známe do večera. Výsledky hlasovania z jednotlivých volebných okrskov budú zverejnené na volebnom webe.

archívne video

Hlasovanie sa začalo o 14.00 h aj na veľvyslanectve ČR v Bratislave (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

  • parlamentné voľby v Českej republike sa o 14:00 hodine skončili a volebné miestnosti sa uzavreli, nasleduje sčítavanie hlasov,
  • nabiehávajú prvé čísla sčítania odovzdaných hlasov, v posledných parlamentných voľbách bol výsledok viac-menej jasný už o 18:00 hodine,
  • vo voľbách sa proti sebe postavili subjekty ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráti, STAČILO!, Motoristé sobě, Přísaha a ďalší kandidáti,
  • hnutie ANO má po prvých sčítaniach hlasov výrazný náskok a má na dosah 40 percent hlasov, na druhej strane hnutie Stačilo! sa nevie dostať cez 5 percent hlasov.

ONLINE

15:50 Podľa predikcie spoločnosti Blindspot AI získa hnutie ANO v parlamentných voľbách zhruba 35 percent hlasov, koalícia Spolu tvorená ODS, TOP 09 a ľudovci by mala mať približne 23 percent a hnutie STAN takmer 11,5 percenta hlasov. Bezmála deväť percent predpoveď prisudzuje Pirátom, necelých osem percent kandidátke SPD a zhruba sedem percent Motoristom. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do snemovne podľa predikcie zostane zoskupenie Stačilo!, za ktoré kandidujú okrem iného komunisti a sociálni demokrati. Prognózu má ČTK k dispozícii.

15:48 Na českom veľvyslanectve v Kyjeve v tohtoročných českých parlamentných voľbách hlasovalo 42 občanov. Voľby prebiehali pokojne a ruské útoky ich nenarušili, informoval dnes ČTK vedúci konzulárneho oddelenia Martin Mužík. V zozname bolo zapísaných 39 voličov, ale prichádzali aj ľudia s voličskými preukazmi. Rovnako ako v prvý deň sa tiež dnes hlasovalo v pokojnej atmosfére a poplach nebol vyhlásený, poznamenal konzul.

15:45 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní tretiny okrskov ANO so 38,95 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,69 percenta. Tretí bol STAN s 10,55 percentami. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz. Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 8,38 percenta. Piati Motoristi 7,32 percenta. Piráti získali 7,31 percenta. Stačilo! získalo 4,68 percenta.

Prekvapenia z prvých výsledkov
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

15:32 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní pätiny okrskov ANO so 39,21 percentami hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,41 percenta. Tretí bol STAN s 10,7 percenta. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz.

15:26 Prvou obcou na Vysočine, kde dnes boli spočítané hlasy v parlamentných voľbách, bol Vanov na Jihlavsku. Najviac hlasov tam získalo hnutie ANO, hlasovalo za ne 22 z 50 hlasujúcich.Voličská účasť tam podľa webu voľby.cz dosiahla 68,49 percenta, čo je menej ako pred štyrmi rokmi. Vo volebnom zozname bolo 73 ľudí, hlasy boli spočítané necelú polhodinu po tom, ako sa o 14.00 h uzavreli volebné miestnosti.

15:20 Vláda s hnutím ANO reprezentovaným predsedom Andrejom Babišom nie je podľa šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu možná. Nič ako ANO bez Babiša pritom podľa neho neexistuje. Benda to dnes povedal novinárom pri príchode do volebného štábu koalície Spolu, ktorú okrem ODS tvoria KDU-ČSL a TOP 09. Verí tomu, že koalícia vo voľbách uspeje.

Prekvapenia z prvých výsledkov
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

15:14 Najnovšie sčítanie hlasov je už nad 15 percentami všetkých okrskov. Babišovo ANO 2011 si drží suverénne výrazný náskok. Počty hlasov pre ANO sa blížia k 100-tisíc. Subjektu Stačilo! sa nedarí ani po zrátaní ďalších okrskov dostať cez 5 percent.

Prekvapenia z prvých výsledkov
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: volby.cz)

15:06 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní piatich percent okrskov ANO so 39,65 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,16 percenta. Tretí bol STAN s 10,72 percenta. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz. Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 8,33 percenta. Piati Motoristi 7,76 percenta. Piráti získali 6,52 percenta. Stačilo! získalo 4,69 percenta.

15:00 Podľa českej polície neboli počas volieb prítomné žiadne nežiadúce javy a v drvivej väčšine voľby prebehli pokojne a podľa plánu.

 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR dle předpokladů nepřinesly žádné mimořádné narušení veřejného pořádku a v drtivé...

Posted by Policie České republiky on Saturday, October 4, 2025

14:56 Najpopulárnejším kandidátom na českého premiéra je podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti STEM pre stanicu CNN Prima News Andrej Babiš z ANO. Vo funkcii predsedu vlády by ho chcelo 21 percent respondentov, druhé miesto obsadil podpredseda ANO Karel Havlíček s 13 percentami a súčasný premiér Petr Fiala (ODS) skončil tretí s 12 percentami.

14:36 Štátna televízia ČT24 zverejnila predbežný model tempa zrátavania hlasov z minulých volieb. Podľa neho je jasné, kedy možno očakávať celistvejšie výsledky volieb. Kľúčová bude zrejme 17:00 až 18:00 hodina.

14:31 Na oficiálnom portáli volby.cz už nabiehajú prvé výsledky a už z nich je jasné, že hnutie ANO Andreja Babiša má náskok hneď na úvod. Zrátaných je však ešte len 0,08 percent okrskov.

Prekvapenia z prvých výsledkov
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: volby.cz)

14:28 Volebná účasť v tohtoročných parlamentných voľbách sa dnes popoludní pohybovala v niektorých miestach až okolo 75 percent. Výnimkou nie sú ani lokality, kde prišlo voliť viac ako 90 percent voličov. Účasť zvyšujú tiež ľudia s voličskými preukazmi. V niektorých krajoch by mohla byť vyššia ako pri minulých voľbách do snemovne, napríklad v Ústeckom kraji. Viac ľudí tam prišlo napríklad vo vylúčených lokalitách. Vyplýva to zo zistení ČTK pri okrskových komisiách alebo zástupcov radníc. V roku 2021 prišlo k parlamentným voľbám 65,4 percenta voličov.

14:04 V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR. Výsledky bude priebežne zverejňovať Český štatistický úrad (ČSÚ) a to, kto vo voľbách zvíťazil, by podľa odhadov malo byť jasné večer, informuje spravodajkyňa v Prahe.

12:59 Systém edokladov teraz opäť plne funguje. Ak majú niektorí používatelia naďalej problémy, pravdepodobne nesúvisia s piatkovými ťažkosťami, keď bol systém preťažený a eDoklady nebolo možné aktualizovať. Vyplýva to z informácií Digitálnej informačnej agentúry na sieti X. Nefunkčnosť systému komplikovala niektorým ľuďom od piatku preukazovanie totožnosti pri súčasných parlamentných voľbách, agentúra preto skôr odporučila, aby si do volebných miestností vzali aj klasický občiansky preukaz alebo pas.

11:43 Volebná účasť v druhý deň hlasovania do Poslaneckej snemovne českého parlamentu presiahla 50 percent. Niektoré volebné okrsky hlásia vyššiu účasť než v minulých voľbách, informuje stanica CNN Prima News. V Pardubickom kraji presiahla v sobotu účasť 60 percent. Podľa portálu novinky.cz je to pre región neobvyklé. Portál iDnes.cz informuje, že vyšší záujem o hlasovanie vo voľbách zaznamenali aj v Karlovarskom kraji na západe ČR, kde sa v piatok, v prvý deň hlasovania, dostavilo k urnám približne polovica oprávnených voličov. Účasť vyše 57 percent hlásia z Juhomoravského kraja.

11:02 Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu hlasovali aj poslanci hnutia ANO, bývalý minister školstva Robert Plaga a Radek Vondráček. Druhý menovaný na sociálnej sieti X zároveň kritizoval problémy s aplikáciou eDoklady.

10:23 Svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu v Prahe odovzdal bývalý prezident Václav Klaus. Konštatoval, že volí zmenu, pretože ČR podľa neho zmenu potrebuje.

10:00 Pre požiar smetnej nádoby v blízkosti volebnej miestnosti museli v sobotu ráno v jednom z volebných okrskov v obci Strašice v okrese Rokycany v Plzenskom kraji na približne 15 minút prerušiť hlasovanie do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie. Na mieste zasahovali hasiči. Orgány nehlásia žiadnych zranených.

9:57 Na veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave v piatok (3. 10.) večer odvolili vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu aj viacerí členovia Symfonického orchestru hlavného mesta Prahy FOK. Ďalšia časť členov hudobného telesa má prísť voliť v priebehu soboty.

9:24 Polícia doteraz v spojení s voľbami nezaznamenala žiadne incidenty. Povedal to hovorca policajného prezídia Ondrej Moravčík. K prípadným incidentom zriadili policajti v piatok vlákno na sieti X, kde o nich budú informovať. Polícia ako vždy aj v tohtoročných parlamentných voľbách posilnila služby v okolí volebných miestností.

9:08 Odvolil už aj Marian Jurečka.

8:32 Ťažkosti pri používaní elektronického občianskeho preukazu pri voľbách nie sú ani dnes vylúčené. Na sieti X to uviedla Digitálna a informačná agentúra (DIA). Úrad preto ľuďom odporúča, aby si do volebných miestností vzali aj klasický občiansky preukaz.

8:06 Počas prvého dňa sa volebná účasť podľa českých médií pohybovala okolo 40 a na niektorých miestach aj 50 percent. Voliť prišli všetci najvyšší ústavní činitelia a tiež lídri najsilnejších politických strán a hnutí, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do snemovne. Ľudí na sociálnych sieťach vyzývali, aby prišli voliť a nenechali za seba rozhodovať iných.

8:00 Nová vláda bude podľa dopravných expertov čeliť úlohe zabezpečiť dostatočné financie pre rozvoj infraštruktúry. Výzvou bude nielen výstavba nových diaľnic, ale aj oprava a údržba ciest nižších tried či modernizácia železníc. Na otázku ČTK sa na tom zhodli dopravní experti Zdeněk Lokaj z ČVUT a Ivo Drahotský z Univerzity Pardubice.

Prekvapenia z prvých výsledkov
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Bandic)

O priazeň voličov sa v tohtoročných voľbách uchádza viac než 4 462 kandidátov, ktorých nominovalo 26 strán a hnutí vrátane jedinej oficiálnej koalície. Zvolených môže byť len 200 kandidátov na poslancov, takže na jedno poslanecké kreslo pripadá približne 22 uchádzačov.

Kto má reálnu šancu?

Voľby by podľa stávkových kurzov malo vyhrať opozičné hnutie ANO, ktoré v roku 2021 len tesne podľahlo teraz vládnucej koalícii Spolu, ktorú tvoria ODS, KDH a TOP 09. Časť miest v Snemovni pravdepodobne opäť obsadí SPD, Starostovia a Piráti. Šancu na návrat do poslaneckých lavíc majú komunisti a sociálni demokrati, ktorí tvoria väčšinu kandidátov hnutia Stačilo! To by spolu so stranou Motoristi sebe mohlo byť v Snemovni nováčikom.

Právo voliť má viac než osem miliónov českých občanov. Voliť môžu Česi starší ako 18 rokov, ktorí neboli pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Pred hlasovaním sa musia vo volebných miestnostiach preukázať občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Jeden z týchto dokladov by si mali vzhľadom na piatkové výpadky vziať so sebou, ak by mali problémy s eDokladmi.

Viac o téme: VoľbyČeskoParlamentné voľbyAndrej BabišSPDODSANOPirátiSPOLUPetr FialaMotoristé soběSTAČILO!
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aktualizujeme České voľby sa začali:
České voľby sa začali: Štát si hneď na úvod strelil do kolena, niektorých ľudí s e-dokladmi náhle zastavili pred urnami!
Zahraničné
Tomáš Kostelecký
Sociológ k voľbám v Česku: Mladých ťaží bývanie, návrat komunistov ich príliš nezaujíma
Zahraničné
Český politológ Miloš Brunclík
Voľby v Česku: Nová vláda možno nebude ani do Vianoc, vraví politológ Brunclík
Zahraničné
Sociológ otvorene o voľbách
Sociológ otvorene o voľbách v Česku: Toľko hlasov ako naposledy neprepadne, strany sa poučili
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tandiry - tradičné hrnčiarske pece používané v Azerbajdžane
Tandiry - tradičné hrnčiarske pece používané v Azerbajdžane
Cestovanie
2. ročník Medzinárodného stretnutia šarkanov
2. ročník Medzinárodného stretnutia šarkanov
Správy
Októbrové Dni mesta Detva prinášajú folklór a aj tradičný jarmok
Októbrové Dni mesta Detva prinášajú folklór a aj tradičný jarmok
Správy

Domáce správy

Pri petícii za referendum
Pri petícii za referendum by sa malo uvádzať aj rodné číslo, navrhuje Hlas-SD
Domáce
Žiadosť o pomoc záchranárov:
Žiadosť o pomoc záchranárov: Pomáhali pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke
Domáce
Aktualizujeme Naď z Demokratov zúri:
Naď z Demokratov zúri: ÚTOK na okresného predsedu, na celý prípad reaguje aj POLÍCIA!
Domáce
Detva žije: Víkend plný koncertov, jarmoku a výstav pri oslavách Dní mesta
Detva žije: Víkend plný koncertov, jarmoku a výstav pri oslavách Dní mesta
Banská Bystrica

Zahraničné

Pohľad na zničené mesto
Palestína víta reakciu Hamasu: Ide o mierový plán pre Pásmo Gazy
Zahraničné
Kubánske ženy čelia kríze
Kubánske ženy čelia kríze po svojom: Napriek chudobe si obľúbili extravagantné nechty
dromedar.sk
Aktualizujeme Prekvapenia z prvých výsledkov
Prekvapenia z prvých výsledkov českých volieb: ANO má významný náskok, šokujúci prepad SPD či Stačilo!
Zahraničné
Voľby u našich susedov
Voľby u našich susedov poznačila vážna tragédia: Muž vyskočil z okna základnej školy a na mieste zomrel!
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Cash Warren a Jessica
Trápne stretnutie! Jessica Alba po ROZVODE: S manželom opäť spolu!
Zahraniční prominenti
Filip Tůma a Barbora
Chlebcová si Holubca prikovala k nohe svadbou a nekončí: O toto sa bude snažiť stoj čo stoj!
Domáci prominenti
Shailene Woodley
Chcela byť príliš SEXI, ale: Slávna herečka to pokazila bombarďákmi!
Zahraniční prominenti
Fashion Live! - Barbora
Na Fashion Live! to vrelo: Tina Turnerová predviedla bujný dekolt a... Cibulková žiarila bez manžela!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Narodil sa bez palcov,
Z hendikepu spravil výhodu: To, čo predvádza na TikToku, šokuje milióny ľudí! Jeho VIDEÁ lámu rekordy
Zaujímavosti
Utajená viedenská krásavica: Prvá
Utajená viedenská krásavica: Prvá vila Otta Wagnera vyráža dych svojou dokonalosťou
dromedar.sk
Výchova alebo týranie? Deväťročné
Výchova alebo týranie? Deväťročné dvojčatá platia mame nájom aj účty za plyn! TOTO je trest za nezaplatenie
Zaujímavosti
Cryptostroma corticale
Vedci v Bratislave bijú na poplach: Stromy napadla smrteľná huba! Hrozí nebezpečenstvo aj ľuďom?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!

Šport

VIDEO Pomsta slovenskému brankárovi: Rusko zažilo šialenú bitku! Tréneri cítili veľký hnev
VIDEO Pomsta slovenskému brankárovi: Rusko zažilo šialenú bitku! Tréneri cítili veľký hnev
KHL
VIDEO Pavol Regenda odohral v NHL neuveriteľný zápas: Absolútna bodová explózia!
VIDEO Pavol Regenda odohral v NHL neuveriteľný zápas: Absolútna bodová explózia!
NHL
Fatálne zlyhanie a dodatočná zmena výsledku: Pravidlá zneli jasne, Košiciam kontumovali zápas!
Fatálne zlyhanie a dodatočná zmena výsledku: Pravidlá zneli jasne, Košiciam kontumovali zápas!
Slovensko
VIDEO Tréner Trenčína totálne vybuchol: V priamom prenose televízie nadával na rozhodcov
VIDEO Tréner Trenčína totálne vybuchol: V priamom prenose televízie nadával na rozhodcov
Tipsport liga

Auto-moto

Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Pracovné prostredie
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Vzťahy na pracovisku
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
Motivácia a produktivita
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Výber receptov

Technológie

Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Armádne technológie
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Bezpečnosť
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Bezpečnosť
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Bezpečnosť

Bývanie

Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala

Pre kutilov

Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 signálov, že ste konečne v zdravom vzťahu a nie len v ďalšej ilúzi: Tieto signály vám povedia viac než si myslíte
Partnerské vzťahy
5 signálov, že ste konečne v zdravom vzťahu a nie len v ďalšej ilúzi: Tieto signály vám povedia viac než si myslíte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prekvapenia z prvých výsledkov
Zahraničné
Prekvapenia z prvých výsledkov českých volieb: ANO má významný náskok, šokujúci prepad SPD či Stačilo!
Voľby u našich susedov
Zahraničné
Voľby u našich susedov poznačila vážna tragédia: Muž vyskočil z okna základnej školy a na mieste zomrel!
Naď z Demokratov zúri:
Domáce
Naď z Demokratov zúri: ÚTOK na okresného predsedu, na celý prípad reaguje aj POLÍCIA!
Hrozivo vyzerajúca NEHODA: Záchranné
Domáce
Hrozivo vyzerajúca NEHODA: Záchranné zložky a polícia sú na mieste, v dvoch dodávkach bolo viac ľudí!

Ďalšie zo Zoznamu