Prekvapenia z prvých výsledkov českých volieb: ANO má významný náskok, šokujúci prepad SPD či Stačilo!

PRAHA - Parlamentné voľby v Českej republike sú na konci. Hlasovať mohli dnes voliči do 14:00 hodiny. Možnosť vybrať si svojich poslancov mali Česi od 8:00 hodiny rannej. Informácie aspoň o tom, ktoré zoskupenia sa do Snemovne dostali, by mohli byť známe do večera. Výsledky hlasovania z jednotlivých volebných okrskov budú zverejnené na volebnom webe.
archívne video
- parlamentné voľby v Českej republike sa o 14:00 hodine skončili a volebné miestnosti sa uzavreli, nasleduje sčítavanie hlasov,
- nabiehávajú prvé čísla sčítania odovzdaných hlasov, v posledných parlamentných voľbách bol výsledok viac-menej jasný už o 18:00 hodine,
- vo voľbách sa proti sebe postavili subjekty ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráti, STAČILO!, Motoristé sobě, Přísaha a ďalší kandidáti,
- hnutie ANO má po prvých sčítaniach hlasov výrazný náskok a má na dosah 40 percent hlasov, na druhej strane hnutie Stačilo! sa nevie dostať cez 5 percent hlasov.
ONLINE
15:50 Podľa predikcie spoločnosti Blindspot AI získa hnutie ANO v parlamentných voľbách zhruba 35 percent hlasov, koalícia Spolu tvorená ODS, TOP 09 a ľudovci by mala mať približne 23 percent a hnutie STAN takmer 11,5 percenta hlasov. Bezmála deväť percent predpoveď prisudzuje Pirátom, necelých osem percent kandidátke SPD a zhruba sedem percent Motoristom. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do snemovne podľa predikcie zostane zoskupenie Stačilo!, za ktoré kandidujú okrem iného komunisti a sociálni demokrati. Prognózu má ČTK k dispozícii.
15:48 Na českom veľvyslanectve v Kyjeve v tohtoročných českých parlamentných voľbách hlasovalo 42 občanov. Voľby prebiehali pokojne a ruské útoky ich nenarušili, informoval dnes ČTK vedúci konzulárneho oddelenia Martin Mužík. V zozname bolo zapísaných 39 voličov, ale prichádzali aj ľudia s voličskými preukazmi. Rovnako ako v prvý deň sa tiež dnes hlasovalo v pokojnej atmosfére a poplach nebol vyhlásený, poznamenal konzul.
15:45 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní tretiny okrskov ANO so 38,95 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,69 percenta. Tretí bol STAN s 10,55 percentami. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz. Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 8,38 percenta. Piati Motoristi 7,32 percenta. Piráti získali 7,31 percenta. Stačilo! získalo 4,68 percenta.
15:32 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní pätiny okrskov ANO so 39,21 percentami hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,41 percenta. Tretí bol STAN s 10,7 percenta. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz.
15:26 Prvou obcou na Vysočine, kde dnes boli spočítané hlasy v parlamentných voľbách, bol Vanov na Jihlavsku. Najviac hlasov tam získalo hnutie ANO, hlasovalo za ne 22 z 50 hlasujúcich.Voličská účasť tam podľa webu voľby.cz dosiahla 68,49 percenta, čo je menej ako pred štyrmi rokmi. Vo volebnom zozname bolo 73 ľudí, hlasy boli spočítané necelú polhodinu po tom, ako sa o 14.00 h uzavreli volebné miestnosti.
15:20 Vláda s hnutím ANO reprezentovaným predsedom Andrejom Babišom nie je podľa šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu možná. Nič ako ANO bez Babiša pritom podľa neho neexistuje. Benda to dnes povedal novinárom pri príchode do volebného štábu koalície Spolu, ktorú okrem ODS tvoria KDU-ČSL a TOP 09. Verí tomu, že koalícia vo voľbách uspeje.
15:14 Najnovšie sčítanie hlasov je už nad 15 percentami všetkých okrskov. Babišovo ANO 2011 si drží suverénne výrazný náskok. Počty hlasov pre ANO sa blížia k 100-tisíc. Subjektu Stačilo! sa nedarí ani po zrátaní ďalších okrskov dostať cez 5 percent.
15:06 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní piatich percent okrskov ANO so 39,65 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,16 percenta. Tretí bol STAN s 10,72 percenta. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz. Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 8,33 percenta. Piati Motoristi 7,76 percenta. Piráti získali 6,52 percenta. Stačilo! získalo 4,69 percenta.
15:00 Podľa českej polície neboli počas volieb prítomné žiadne nežiadúce javy a v drvivej väčšine voľby prebehli pokojne a podľa plánu.
14:56 Najpopulárnejším kandidátom na českého premiéra je podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti STEM pre stanicu CNN Prima News Andrej Babiš z ANO. Vo funkcii predsedu vlády by ho chcelo 21 percent respondentov, druhé miesto obsadil podpredseda ANO Karel Havlíček s 13 percentami a súčasný premiér Petr Fiala (ODS) skončil tretí s 12 percentami.
14:36 Štátna televízia ČT24 zverejnila predbežný model tempa zrátavania hlasov z minulých volieb. Podľa neho je jasné, kedy možno očakávať celistvejšie výsledky volieb. Kľúčová bude zrejme 17:00 až 18:00 hodina.
14:31 Na oficiálnom portáli volby.cz už nabiehajú prvé výsledky a už z nich je jasné, že hnutie ANO Andreja Babiša má náskok hneď na úvod. Zrátaných je však ešte len 0,08 percent okrskov.
14:28 Volebná účasť v tohtoročných parlamentných voľbách sa dnes popoludní pohybovala v niektorých miestach až okolo 75 percent. Výnimkou nie sú ani lokality, kde prišlo voliť viac ako 90 percent voličov. Účasť zvyšujú tiež ľudia s voličskými preukazmi. V niektorých krajoch by mohla byť vyššia ako pri minulých voľbách do snemovne, napríklad v Ústeckom kraji. Viac ľudí tam prišlo napríklad vo vylúčených lokalitách. Vyplýva to zo zistení ČTK pri okrskových komisiách alebo zástupcov radníc. V roku 2021 prišlo k parlamentným voľbám 65,4 percenta voličov.
14:04 V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR. Výsledky bude priebežne zverejňovať Český štatistický úrad (ČSÚ) a to, kto vo voľbách zvíťazil, by podľa odhadov malo byť jasné večer, informuje spravodajkyňa v Prahe.
12:59 Systém edokladov teraz opäť plne funguje. Ak majú niektorí používatelia naďalej problémy, pravdepodobne nesúvisia s piatkovými ťažkosťami, keď bol systém preťažený a eDoklady nebolo možné aktualizovať. Vyplýva to z informácií Digitálnej informačnej agentúry na sieti X. Nefunkčnosť systému komplikovala niektorým ľuďom od piatku preukazovanie totožnosti pri súčasných parlamentných voľbách, agentúra preto skôr odporučila, aby si do volebných miestností vzali aj klasický občiansky preukaz alebo pas.
11:43 Volebná účasť v druhý deň hlasovania do Poslaneckej snemovne českého parlamentu presiahla 50 percent. Niektoré volebné okrsky hlásia vyššiu účasť než v minulých voľbách, informuje stanica CNN Prima News. V Pardubickom kraji presiahla v sobotu účasť 60 percent. Podľa portálu novinky.cz je to pre región neobvyklé. Portál iDnes.cz informuje, že vyšší záujem o hlasovanie vo voľbách zaznamenali aj v Karlovarskom kraji na západe ČR, kde sa v piatok, v prvý deň hlasovania, dostavilo k urnám približne polovica oprávnených voličov. Účasť vyše 57 percent hlásia z Juhomoravského kraja.
11:02 Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu hlasovali aj poslanci hnutia ANO, bývalý minister školstva Robert Plaga a Radek Vondráček. Druhý menovaný na sociálnej sieti X zároveň kritizoval problémy s aplikáciou eDoklady.
10:23 Svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu v Prahe odovzdal bývalý prezident Václav Klaus. Konštatoval, že volí zmenu, pretože ČR podľa neho zmenu potrebuje.
10:00 Pre požiar smetnej nádoby v blízkosti volebnej miestnosti museli v sobotu ráno v jednom z volebných okrskov v obci Strašice v okrese Rokycany v Plzenskom kraji na približne 15 minút prerušiť hlasovanie do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie. Na mieste zasahovali hasiči. Orgány nehlásia žiadnych zranených.
9:57 Na veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave v piatok (3. 10.) večer odvolili vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu aj viacerí členovia Symfonického orchestru hlavného mesta Prahy FOK. Ďalšia časť členov hudobného telesa má prísť voliť v priebehu soboty.
9:24 Polícia doteraz v spojení s voľbami nezaznamenala žiadne incidenty. Povedal to hovorca policajného prezídia Ondrej Moravčík. K prípadným incidentom zriadili policajti v piatok vlákno na sieti X, kde o nich budú informovať. Polícia ako vždy aj v tohtoročných parlamentných voľbách posilnila služby v okolí volebných miestností.
9:08 Odvolil už aj Marian Jurečka.
8:32 Ťažkosti pri používaní elektronického občianskeho preukazu pri voľbách nie sú ani dnes vylúčené. Na sieti X to uviedla Digitálna a informačná agentúra (DIA). Úrad preto ľuďom odporúča, aby si do volebných miestností vzali aj klasický občiansky preukaz.
8:06 Počas prvého dňa sa volebná účasť podľa českých médií pohybovala okolo 40 a na niektorých miestach aj 50 percent. Voliť prišli všetci najvyšší ústavní činitelia a tiež lídri najsilnejších politických strán a hnutí, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do snemovne. Ľudí na sociálnych sieťach vyzývali, aby prišli voliť a nenechali za seba rozhodovať iných.
8:00 Nová vláda bude podľa dopravných expertov čeliť úlohe zabezpečiť dostatočné financie pre rozvoj infraštruktúry. Výzvou bude nielen výstavba nových diaľnic, ale aj oprava a údržba ciest nižších tried či modernizácia železníc. Na otázku ČTK sa na tom zhodli dopravní experti Zdeněk Lokaj z ČVUT a Ivo Drahotský z Univerzity Pardubice.
O priazeň voličov sa v tohtoročných voľbách uchádza viac než 4 462 kandidátov, ktorých nominovalo 26 strán a hnutí vrátane jedinej oficiálnej koalície. Zvolených môže byť len 200 kandidátov na poslancov, takže na jedno poslanecké kreslo pripadá približne 22 uchádzačov.
Kto má reálnu šancu?
Voľby by podľa stávkových kurzov malo vyhrať opozičné hnutie ANO, ktoré v roku 2021 len tesne podľahlo teraz vládnucej koalícii Spolu, ktorú tvoria ODS, KDH a TOP 09. Časť miest v Snemovni pravdepodobne opäť obsadí SPD, Starostovia a Piráti. Šancu na návrat do poslaneckých lavíc majú komunisti a sociálni demokrati, ktorí tvoria väčšinu kandidátov hnutia Stačilo! To by spolu so stranou Motoristi sebe mohlo byť v Snemovni nováčikom.
Právo voliť má viac než osem miliónov českých občanov. Voliť môžu Česi starší ako 18 rokov, ktorí neboli pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Pred hlasovaním sa musia vo volebných miestnostiach preukázať občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Jeden z týchto dokladov by si mali vzhľadom na piatkové výpadky vziať so sebou, ak by mali problémy s eDokladmi.