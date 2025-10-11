Zelenskyj odhalil desivú pravdu: Pre TOTO sa Putin bojí prímeria! Je jediná cesta, ako ho k nemu donútiť

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Vladimira Putina desí myšlienka prímeria. Podľa neho by totiž obnovenie bojov po prestávke znamenalo pre Kremeľ obrovské riziko – politické, ekonomické aj spoločenské.
Ruský vodca sa podľa ukrajinskej hlavy štátu obáva, že svet by ďalší pokus o vojnu už neprijal s rovnakou ľahkosťou. „Pre nich nie je jednoduché prejsť z otvorenej vojny k prímeriu a potom sa znovu vrhnúť do bojov. Je to finančne vyčerpávajúce, spoločensky neudržateľné a ťažko vysvetliteľné krajinám, ktoré dnes ešte podávajú Putinovi ruku,“ napísal Zelenskyj vo svojom vyhlásení na Telegrame.
Podľa neho môže byť prímerie stále možné, no len za podmienky, že tlak na Rusko sa ešte zvýši. „Tlak začne prinášať výsledky, až keď Moskva pochopí, že vojna jej prináša viac strát ako akákoľvek iná alternatíva. Presné údery na veľké vzdialenosti, tvrdé sankcie, obrana našich pozícií, schopnosť sebaobrany aj podpora mierových iniciatív – to všetko prinesie účinok,“ doplnil ukrajinský prezident.
Zelenskyj spomenul aj Trumpa
Len nedávno Zelenskyj oznámil, že Ukrajina by mohla nominovať amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier – ak sa mu podarí zastaviť ruskú agresiu. Na jeho slová upozornil portál Ukrajinska pravda.
Trump však v uplynulých dňoch priznal, že situácia je zložitejšia, než očakával. Počas kampane sľuboval, že mier dosiahne už v prvý deň po návrate do Bieleho domu. Teraz však pripustil, že to nebude také jednoduché.
„Je to šialenstvo. Myslel som si, že tento konflikt bude patriť medzi tie, ktoré sa dajú vyriešiť najľahšie. S Putinom som mal vždy dobré vzťahy a veril som, že dosiahneme dohodu. Ale sklamal ma. Zdá sa, že ukončiť túto vojnu bude ešte ťažšie než priniesť pokoj na Blízky východ,“ vyhlásil americký prezident.
Rusko viní Európu
Nad šancou na rýchle rokovania zalialo pochmúrny tieň aj vyjadrenie námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Rjabkova. Podľa neho sa už vytratil impulz, ktorý prinieslo augustové stretnutie Putina s Trumpom na Aljaške.
„Musíme otvorene povedať, že pozitívna energia zo summitu v Anchorage sa vyčerpala kvôli aktivitám odporcov dohody a podporovateľov vojny. Ide najmä o deštruktívne kroky zo strany Európanov,“ citovali ho ruské médiá.