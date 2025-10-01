Obrovské nešťastie! Zrútil sa rozostavaný kostol v Etiópii, najmenej 36 ľudí je mŕtvych

ADDIS ABEBA - Pod troskami konštrukcie rozostavaného kostola zomrelo v Etiópii najmenej 36 ľudí. Spadlo na ne provizórne drevené lešenie počas náboženského obradu. S odvolaním sa na miestne úrady o tom dnes informovala agentúra AFP, podľa ktorej si nešťastie vyžiadalo vyše 200 zranených. Dá sa očakávať, že počet obetí bude stúpať.
Nešťastie sa stalo ráno okolo 6:45 SELČ v obci Arerti, ktorá sa nachádza asi 73 kilometrov východne od metropoly Addis Abeby v centrálnej časti krajiny. Uviedla to etiópska verejnoprávna rozhlasová a televízna stanica ECB, podľa ktorej sú niektorí ľudia stále pod troskami. Fotografie zverejnené ECB na sociálnej sieti Facebook ukazujú zrútenie drevenej konštrukcie v kostole a mnoho ľudí, ktorí sa pokúšajú pomôcť zraneným.
Medzi obeťami sú aj deti a starší ľudia
Miestny lekár agentúre AP povedal, že medzi obeťami sú aj deti a starší ľudia. "36 ľudí prišlo o život pri zrútení dreveného lešenia počas stavebných prác na kostole v Arerti," uviedla štátna televízia, podľa ktorej je viac ako 200 ľudí ošetrovaných v nemocnici.
Mesto Arerti sa nachádza v oblasti Amhara, druhom najľudnatejšom regióne asi 132-miliónovej Etiópie. Tento štát na východe Afriky je jednou z najstarších kresťanských krajín na svete. Jej predchodca, Aksumské kráľovstvo, vyhlásilo kresťanstvo za štátne náboženstvo už v 4. storočí nášho letopočtu.